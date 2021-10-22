台北科大要轉型　攜手北聯大盟校爭取合適校地空間

▲北科大攜手北聯大系統，公開爭取合適校地。（圖／北科大提供）

記者許敏溶／台北報導

已經創校110週年的台北科技大學，今（22日）舉辦慶祝活動，北科大校長王錫福以「櫻花鉤吻鮭」比喻北科大，身為國寶生物卻面臨保育危機，而北科大需要更大空間轉型，希望在建國啤酒廠都市變更計畫中，原擬回饋給台北市政府的公有土地，能夠爭取為學校教育用地，培育更符合台灣未來產業需要人才。

「台北聯合大學系統」由北科大、台北大學、台北醫學大學、台灣海洋大學等等4所學校組成，為北台灣地區具有優良傳統的知名高等學府，北科大今天歡慶110週年校慶，四校的校長都出席，並致贈陶瓷彩繪盤「繁盛不息」給予北科大，祝福北科大校運昌隆，高教深耕生生不息。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，王錫福在接下陶瓷彩繪盤後，有感而發表示，櫻花鉤吻鮭是台灣特有種國寶級生物，冰河時期就到台灣，面臨保育危機，就如同現在北科大的困境，而北科大在台灣經濟發展中扮演重要培育基地，面對國際挑戰、科技競爭，「我們需要更多的空間來轉型」，培育更符合台灣未來產業需要人才。

▲北科大校長王錫福公開爭取合適校地。（圖／北科大提供）

而北科大想爭取的校地，就是建國啤酒廠都市變更計畫中，擬回饋給台北市政府的公有土地，之前也引發過熱議，北科大曾表示是建啤文資保存活化最佳單位，若能取得回饋台北市政府的40.5％土地，包括倉庫、包裝工廠、行政大樓等現有建物都不用拆除，可作為實習工廠、產學研發及教室教學場域。

王錫福表示，北科大為成就台北市發展，貢獻3.3公頃校地，在支持建啤產業文化資產進行活保存前提下，希望爭取在文化資產保存區之外，原預計回饋給北市府的公有土地作為學校教育用地，若獲得該校地，現有建物可活化，並可導入北科大生態校園概念，配合建啤文化資產及周邊歷史特色，建構都會型開放大學校園空間。

台北大學校長也以北大為例，李承嘉說，北大遷到三峽後有更大腹地，為全國第一個以「大學城」理念整體規劃設計的校園，不再侷限法商學院，成為台灣社會卓有貢獻的頂尖大學；海大校友總會理事長王光祥也表示，台灣許多頂尖工程師、建築師都來自北科大，支持北科大爭取合適的校地空間，繼續為台灣培育推動世界變革、引領創新創業的優秀人才。

▼ 北聯合大系統支持北科大爭取合適校地空間。（圖／北科大提供）

北科大學生自治會會長鄭羽辰則說，剛進北科大時，就發現學校明顯比其他學校小峎多，建築物非常密集，加上疫情影響，教室空間太小不符合防疫規定，就必須採取分流上課或遠距教學，造成校內師生諸多不便，若有有新增校地空間讓學生使用，對學生在學習知識或舉辦活動展演上會有很大助益。