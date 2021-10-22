　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台北科大要轉型　攜手北聯大盟校爭取合適校地空間

▲▼ 北科大攜手北聯大系統公開爭取合適校地。（圖／北科大提供）

▲北科大攜手北聯大系統，公開爭取合適校地。（圖／北科大提供）

記者許敏溶／台北報導

已經創校110週年的台北科技大學，今（22日）舉辦慶祝活動，北科大校長王錫福以「櫻花鉤吻鮭」比喻北科大，身為國寶生物卻面臨保育危機，而北科大需要更大空間轉型，希望在建國啤酒廠都市變更計畫中，原擬回饋給台北市政府的公有土地，能夠爭取為學校教育用地，培育更符合台灣未來產業需要人才。

「台北聯合大學系統」由北科大、台北大學、台北醫學大學、台灣海洋大學等等4所學校組成，為北台灣地區具有優良傳統的知名高等學府，北科大今天歡慶110週年校慶，四校的校長都出席，並致贈陶瓷彩繪盤「繁盛不息」給予北科大，祝福北科大校運昌隆，高教深耕生生不息。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，王錫福在接下陶瓷彩繪盤後，有感而發表示，櫻花鉤吻鮭是台灣特有種國寶級生物，冰河時期就到台灣，面臨保育危機，就如同現在北科大的困境，而北科大在台灣經濟發展中扮演重要培育基地，面對國際挑戰、科技競爭，「我們需要更多的空間來轉型」，培育更符合台灣未來產業需要人才。

▲▼ 北科大公開爭取合適校地空間。（圖／記者許敏溶攝）

▲北科大校長王錫福公開爭取合適校地。（圖／北科大提供）

而北科大想爭取的校地，就是建國啤酒廠都市變更計畫中，擬回饋給台北市政府的公有土地，之前也引發過熱議，北科大曾表示是建啤文資保存活化最佳單位，若能取得回饋台北市政府的40.5％土地，包括倉庫、包裝工廠、行政大樓等現有建物都不用拆除，可作為實習工廠、產學研發及教室教學場域。

王錫福表示，北科大為成就台北市發展，貢獻3.3公頃校地，在支持建啤產業文化資產進行活保存前提下，希望爭取在文化資產保存區之外，原預計回饋給北市府的公有土地作為學校教育用地，若獲得該校地，現有建物可活化，並可導入北科大生態校園概念，配合建啤文化資產及周邊歷史特色，建構都會型開放大學校園空間。

台北大學校長也以北大為例，李承嘉說，北大遷到三峽後有更大腹地，為全國第一個以「大學城」理念整體規劃設計的校園，不再侷限法商學院，成為台灣社會卓有貢獻的頂尖大學；海大校友總會理事長王光祥也表示，台灣許多頂尖工程師、建築師都來自北科大，支持北科大爭取合適的校地空間，繼續為台灣培育推動世界變革、引領創新創業的優秀人才。

▼ 北聯合大系統支持北科大爭取合適校地空間。（圖／北科大提供）

▲▼ 北科大公開爭取合適校地空間。（圖／記者許敏溶攝）

北科大學生自治會會長鄭羽辰則說，剛進北科大時，就發現學校明顯比其他學校小峎多，建築物非常密集，加上疫情影響，教室空間太小不符合防疫規定，就必須採取分流上課或遠距教學，造成校內師生諸多不便，若有有新增校地空間讓學生使用，對學生在學習知識或舉辦活動展演上會有很大助益。

►地表最舒服的內衣褲激殺2折

ET快訊
快訊／基隆女確診　宜蘭足跡公布
LINE免費貼圖來了！　限時6款快下載
22刀砍死嬤！新莊逆孫認了：就是不爽，給機會還不給錢
陳文茜在家倒地失去意識！　愛犬「慌張1動作」CPR救回她一命
蔡英文台上講婦幼安全　攝影助理「樓梯間性侵少女」
快訊／台中25歲女跳樓！　「當母親面前」12樓墜下身亡
莫德納加開還有「1.3萬人沒預約」　剩1小時截止
狂砍長榮、陽明認賠8500萬　水手驚：連他也不玩了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

首例！混打莫德納+BNT突破性感染　國內外各打1劑「南非返台確診」

「藏行顯光，成就共好」　蔡英文為成大智慧半導體及永續製造學院揭牌

米砂拍AV版《魷魚遊戲》！老司機不買單　曝喜好：日本版最香

快訊／確診女宜蘭足跡曝！到過基隆甕仔雞羅東店　三星感恩宮參拜

奇異筆藏毒氣！研究驚曝「超標247倍」　專家警告恐過敏致癌

「我從樓上垂降下來的！」外送哥遇1招笑了　同業讚爆：超優質

台北科大要轉型　攜手北聯大盟校爭取合適校地空間

一個人時總覺得好孤獨？專家：「學會與自己相處」才能快樂

2022年運勢最旺「4生肖」！從年頭旺到年尾　整年賺不停

「莫德納混打BNT」也有機會？陳時中認：有考慮

警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

公獅子黏TT！倒地耍懶互相依偎　還調皮偷出腳...網：根本是貓咪❤

射門得分！萌妹踢腿鞋秒飛進湯鍋　阿公超傻眼...「加菜」瞬間全錄下

丟丟妹直播合體5566！羞曝「性幻想對象」　合唱《我難過》…小刀、孫協志待遇差很大XD

李雲迪確定嫖娼被抓了！　陸官媒直接點名：要劃清黑與白

超驚悚！婦女抱嬰兒走路滑手機 踩空「直墜下水道」暖心民急拉起

首例！混打莫德納+BNT突破性感染　國內外各打1劑「南非返台確診」

「藏行顯光，成就共好」　蔡英文為成大智慧半導體及永續製造學院揭牌

米砂拍AV版《魷魚遊戲》！老司機不買單　曝喜好：日本版最香

快訊／確診女宜蘭足跡曝！到過基隆甕仔雞羅東店　三星感恩宮參拜

奇異筆藏毒氣！研究驚曝「超標247倍」　專家警告恐過敏致癌

「我從樓上垂降下來的！」外送哥遇1招笑了　同業讚爆：超優質

台北科大要轉型　攜手北聯大盟校爭取合適校地空間

一個人時總覺得好孤獨？專家：「學會與自己相處」才能快樂

2022年運勢最旺「4生肖」！從年頭旺到年尾　整年賺不停

「莫德納混打BNT」也有機會？陳時中認：有考慮

歐洲議會580:26通過「提昇台歐盟雙邊關係」　蔡英文：歷史性一刻

熱褲妹堤頂大道旁「用身體洗車」全被拍！身分起底是百萬YouTuber成員

首例！混打莫德納+BNT突破性感染　國內外各打1劑「南非返台確診」

「藏行顯光，成就共好」　蔡英文為成大智慧半導體及永續製造學院揭牌

台中第一鬼樓要辦「末日派對」！消防安檢不合格挨轟　業者回應了

開打AZ第二劑同天開放混打　柯文哲：整死大家

米砂拍AV版《魷魚遊戲》！老司機不買單　曝喜好：日本版最香

礁溪晶泉丰旅「12歲小孩免費住送早餐」　宜蘭綠舞湖畔Villa打4折

感受生命的完整！頂新和德帶身障朋友體驗夢想好「棒」

拿一片豬肉乾配電視　旁邊「7坨大小肉球」包圍緊盯...媽壓力超大

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

生活熱門新聞

快訊／今新增2本土「都在基隆」、另增6境外

莫德納10點加開給「這族群」！今限時6小時手刀預約

一起幸福的變老！「3星座」最適合攜手一輩子

前台大醫驚見「疫苗覆蓋率上升背後危機」：遲早會付出代價

幾歲起不愛吃到飽　網曝改變關鍵

放棄AZ等混打BNT？醫2理由籲先打

台灣人哪些「壞習慣」最討厭

王浩宇美食照驚見「辣溝正妹」　本尊曝光了

竹竿妹回應了！還原摩鐵開房1小時「能幹嘛」

「零負評YouTuber」鄉民點名她：沒有爭端

2劑AZ沒有輸！前台大醫揭混打它「抗體掉比較快」　

藝FUN券6大QA！數位券「沒手機領不到」有解

今年冬天特別冷？　吳德榮一圖打臉

騷女深夜脫衣當街搖　整支弄斷被錄下！腦殘過程全PO網

更多熱門

關鍵字：

北科大，北聯大

讀者迴響

熱門新聞

好萊塢男星拍戲「誤殺攝影師」！送醫不治身亡

最美iPhone要來了　iPhone 14「剪掉瀏海」採挖孔螢幕

7大加碼券幸運號出爐　17組名單爽拿2種券

兄妹互拍A片賺7千萬　父母挺「驕傲」

起底超哥驚人身家「全台最有錢油土伯」

身分證中「這3碼」北市飯店送千元券

對朋友最大方慷慨的3大星座

下體入珠破掉…他「爛膿狂炸」臭翻！醫嘆：整支變形了

李雲迪確定嫖娼被抓！　陸官媒直接點名：劃清黑白

疑聘金談不攏！女街頭跪求別走　男友：放過我吧

維冠大樓重建「超美大樓曝光」！惹哭當地人

排球正妹遭塔利班斬首　斷頭照被PO網

亞歷鮑德溫誤殺現場畫面！

小S消失2個月露面工作！「渾圓凸肚」網瘋猜懷第四胎

快訊／今新增2本土「都在基隆」、另增6境外

更多

最夯影音

更多
警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火

警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火
車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面