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認識第2天就約15歲少女車震　19歲男喊「懷孕我養妳」結局曝光

▲▼女孩,女童,性侵,霸凌,性騷,虐待,虐童,性暴力。（圖／取自免費圖庫pixabay）

男子在上去上山看夜景，在車上嘿咻後挨告性侵。示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李忠憲／台中報導

19歲徐姓男子愛慕臉書認識的15歲少女小潔（化名），開車約她凌晨去看夜景時，雙方在車上嘿咻後，小潔卻告徐男性侵。台中高分院審結，認為徐男與小潔確有合意性交，屬妳情我願，依14歲以上未滿16歲之女子為性交罪判1年3月。

判決書指出，年僅19歲的徐姓男子，透過臉書認識滿15歲的少女小潔，才認識2天就在凌晨開車帶小潔到南投某廟宇欣賞夜景，在車上嘿咻一次，接著就送她回家。豈知，小潔疑似另有愛慕之人，竟報警告徐男性侵。

小潔說，當天徐男約她去吃消夜，她同意赴約，到竹山文化園區附近一間宮廟下車後，徐男就抱她還親她的臉和嘴巴，但她有推開。徐男接著就會車上熄火，叫她坐到後座，接著脫光自己和她的衣服後，將她推倒在後座嘿咻，過程中還在她的左頸親吻。

小潔隔天晚上透過臉書私訊徐男說「我們兩個都做過了還能怎麼樣。」徐男說「那妳要不要當我女友。我不會讓妳受到任何傷害。我養妳。」小潔問「如果我懷孕了怎麼辦。」徐男回「不會。我娶妳。」

徐男坦承知道小潔當時才15歲，有開車載她去看夜景也有抱她，但並沒有跟她嘿咻。他還說，小潔在他工作時突然說「懷孕」，「以為是開玩笑」，所以腦中一片空白，才會回那些話。

法官從雙方對話紀錄及小潔測謊通過，確認當時徐男確實有跟小潔發生性行為。但驗傷報告中，小潔處女膜有陳舊性裂傷，其他部位沒有明顯外傷。另外，小潔跟友人訴說遭徐男性侵，並無恐懼、憤恨、害怕情緒，反而是怕友人生氣。當天送小潔回家後。徐男還私訊關心小潔，小潔還回他說，「我很認真的跟你說晚安耶」、「愛你寶貝」、「我最愛的寶貝」，與遭性侵常情不符。

法官最後認為雙方屬合意性交，徐男觸犯14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，加上徐男否認犯行，未與小潔和解，判他1年3月。徐男不服上訴台中高分院，法官審理後仍維持原判，駁回上訴。全案仍可上訴。

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