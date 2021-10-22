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《噤界2》誰取代了爸爸的角色？　「完全不一樣的人」英文這樣說

記者張靖榕／綜合報導

電影《噤界2》日前在影音串流平台上線，再次引起討論，而這次編劇特地營造了2個對照組和第一集呼應；續集重心仍圍繞著父親阿伯特（Lee Abbott），儘管他在第一集已經為了救妻小而犧牲，仍舊影響著家人和鄰居的道德選擇，Podcast節目《宇宙人外信》最新一集要來聊聊是哪兩個對照組，以及相關的英文單字。

▲點擊收聽《宇宙人外信》，一起看劇學英文！

 《噤界》第一集中，父親阿伯特與家人建立起一套日常生活系統，種植農作物、透過燈泡顏色傳遞訊息、監視器監控周遭，以及晚餐必須坐在餐桌前進行餐前禱告的儀式感，都顯示這對父母在災難時期力求給子女一個相對正常的生活。此外阿伯特也很努力想和外界建立起通訊，試圖想找出能夠擊敗外星怪物拯救人類的辦法，到最後他甚至願意犧牲自己，為家人爭取時間，都刻畫出他是一個正向、堅強的偉大父親形象。

來到《噤界2》，阿伯特僅在片頭約10分鐘出現，但他的人道精神仍繼續貫串整部電影。這集就出現了兩個對照組，一組是阿伯特和仍存活的鄰居艾密特，一組則是阿伯特和女兒蕾根。

▲▼《噤界II》劇照。（圖／UIP提供）

▲《噤界II》劇照。（圖／UIP提供）

阿伯特難以跨越的父親形象

與阿伯特不同，艾密特（Emmett）全家都已在災難發生後相繼死去，只剩他一個人仍活著。劇中他為了保護據點也建立了一套土炮偵測系統，但卻主要防的是人，而不是怪物。他找到了絕佳的藏匿地點（碉堡），卻從未試圖與外界聯繫，即使聽到劇中具有決定性轉折作用的廣播音樂「Beyond the Sea」，卻也長達4個月都沒有參透其中傳達的訊息，直到阿伯特的妻子艾芙琳（Evelyn Abbott）帶著家人到來。

相對於阿伯特，鄰居艾蜜特的一切行動準則都是以保護自己為上，因為見識過人心的險惡，使得他不相信任何人，甚至要求急需幫忙的艾芙琳一家盡快離開，因此被蕾根（Regan Abbott）痛斥「你根本比不上我爸」！

《宇宙人外信》在節目中提到，許多類似此句台詞的情節不僅在不同電影中會上演，在現實生活中也以很多不同形式呈現，而這時候每個人會說「You are everything he isn't」（你和他是完全不同的人），在《噤界2》裡則可以說，「Emmett is everything that Lee（阿伯特） isn't」。

▲▼《噤界II》。（圖／UIP提供）

▲《噤界II》。（圖／UIP提供）

追隨父親的腳步

蕾根雖然是家中唯一的聾啞人士，難以單獨行動，因為聽不見自己何時可能發出聲音、別人或怪物會從哪裡來，但她始終是家中最反骨與最勇於踏出去的人。在父親死後她發現能夠壓制甚至殺死外星怪物的辦法，就是靠著助聽器和音箱將高頻大聲朝著怪物播送，而這集她想堅持父親生前努力的意志更加堅定。

儘管一般社會對青少女的刻板印象大都柔弱或思慮不周，但蕾根一再證明自己有勇氣也有方法，而她想拯救人類免於怪物殺害的目標，也讓她一步步成為一位堅強，甚至能夠啟發旁人的女性，將自己心中的那個父親形象發揚光大。

《宇宙人外信》中也提到，這種兒子或女兒跟隨父親或母親的腳步，在英文當中也很直接，而在這個例子裡，可以說「She follows her father's footstep」。

另外還有關於《噤界》的一些有趣事實、劇情討論以及英文例句，有興趣可以點集連結收聽，或上各大Podcast平台搜尋《宇宙人外信》

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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