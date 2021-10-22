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WHO：全球恐18萬衛生工作者「染疫死亡」　非洲醫護接種率不到1成

▲▼ 法國醫護身穿全套裝備轉移新冠患者。（圖／路透）

▲WHO估計，疫情肆虐下全球約有8到18萬名醫護人員死亡。圖為法國醫護身穿全套裝備轉移新冠患者。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

世界衛生組織（WHO）估計，自2020年1月至2021年5月間，新冠肺炎病毒可能已導致8至18萬衛生醫療工作者死亡。秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，平均而言，全球約5分之2的衛生工作者已完整接種疫苗，但各地區落差甚鉅，在非洲此一比例只有不到10分之1。

根據BBC報導，全球約有1.35億名衛生醫療工作者，而WHO近日表示，疫情嚴重影響了醫護人員，從去年1月到今年5月間，估計已有8到18萬名衛生工作者死於新冠肺炎。譚德塞說，來自119個國家的數據顯示，全球平均5分之2的醫療人員已完整接種疫苗，其中高收入國家的醫護接種比例高達8成，在非洲則只有不到1成。

此前，BBC報導指出，非洲只有不到5％的人口接種疫苗，多數其他洲則達到40％的接種率。WHO秘書長高級顧問艾沃德（Bruce Aylward）表示，窮國疫苗的供貨不足，意味著新冠疫情危機「極可能」再延長一年至2022年，富國應該放棄目前在排期中的疫苗訂單，讓藥廠可以先提供給收入最低的國家。

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