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7-11開賣限量「振興福袋」！免費送2萬元折價券　全家拿鐵37元爽喝

▲▼7-11加碼限量振興福袋。（圖／7-11提供）

▲7-11開賣最新限量振興福袋，不限支付方式皆可購買。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

紙本五倍券開放首日（10/8），7-11推出限紙本券才能買的振興隨取卡優惠組，而近日再加碼開放預購「振興福袋」，分為3000元及5000元面額，不限支付方式皆可購買，還能分別獲得800元及1800元的振興優惠券，另外還要送近2萬元的折價券。全家則是推出「全家加碼券」，免抽籤也免綁定，最便宜只要花37元就能爽喝拿鐵。

7-11即日起開放預購「3000/5000元振興福袋」，全台限量4萬組，且不限支付方式皆可購買，購買後可獲得相同面額的振興隨取卡外，還可分別獲得800元及1800元的振興優惠券以及價值近2萬元的品牌折價券大禮包，12/31前登錄振興隨取卡序號還有機會將iPhone 13帶回家。

先前7-11推出限紙本五倍券購買的「振興隨取卡優惠組」也同步祭出加碼抽獎活動，只要在12/31前登錄振興隨取卡序號就有機會獲得iPhone 13或是OPEN POINT點數1萬點，也就是說民眾最低只要買1000元的振興隨取卡優惠組就有機會帶走iPhone 13（10/8～10/18間購買振興隨取卡同享抽獎優惠）。

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家加碼券有中杯拿鐵買30杯送7杯優惠價1350元，平均每杯只要37元。（圖／全家提供）

全家則是集結全家app隨賣跨店取、FamiPort預購、全家行動購網路商城、「全+1」Line社群電商及實體店舖鮮食、商品等超過百項商品優惠的「全家加碼券」，即日起至11/2，民眾免抽籤、免綁定，至實體店舖或線上購買指定商品即可享折扣，最低可享3折，優惠包含「Let’s Café中杯經典拿鐵買30杯送7杯1350元」或「Let’s Café中杯經典美式買30杯送7杯1050元」等。

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