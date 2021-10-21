第12輪疫苗預約亂象「中央錯比較多？」　陳時中：冤枉啊大人

▲衛福部長陳時中出席立法院社福衛環委員會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

第12輪成史上最複雜疫苗接種，北市還出現預約爆量、開設量能不足問題，中央緊急介入增加接種站點。有媒體進行網路聲量調查，有37%網友在罵台北市、39%罵的是中央與指揮中心。衛福部長陳時中今日在立法院堵訪時被問及此事，無奈回「冤枉啊大人」。

第12輪將接種第一劑BNT、第二劑AZ、莫德納，並且分兩階段接種，號稱史上最複雜，規模也最大。北市BNT疫苗預約爆量，讓不少民眾得跨縣市預約，而根據指揮中心公布六都開設接種量能，北市符合資格人數達到14.3萬人，但開設量能僅有5.6萬人，量能比39.53%，相較於其它縣市的7~8成，北市量能是六都最低，後續中央也協助5個站點，提供4.5萬人量能。

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國民黨立委蔣萬安今日在立法院社福衛環委員會質詢時問及北市第12期量能落差原因，陳時中分析，北市規劃時，以精準作為規劃要點，不同疫苗在不同單位施打，AZ在花博、BNT在醫療機構、莫德納在診所，這立意是好的，但沒想到這樣去分，量能就下降了，「分得越細、量越少」，至於其它地方則是以病人為中心，思考方向不同，不過現在中央也及時補足量能，未來合作應該會做好。

蔣萬安認為，應該事先做好溝通來能避免這樣爭議，如果要幫北市增開場域，就先溝通好，協助完成後再來開放預約，就會比較順暢，避免中央地方不同調的問題。

陳時中表示，會檢討改進。依照程序，指揮中心先先開符合資格人數量給地方，地方回報施打點；過去11輪施打量能大多在8成以上，最少也有6成，這次4~5成確實少，「我們也沒料到台北市會特別少，北市的醫師、醫院是全國最多」，但發現問題，趕快解決最重要。

陳時中會後接受堵訪時，被問及有媒體針對此次事件進行網路聲量調查，有37%網友在罵台北市、39%罵的是中央與指揮中心，陳時中無奈回應「冤枉啊大人」。