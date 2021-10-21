萬聖節變裝！網購公布最夯造型TOP3　火熱影劇運動服成熱搜黑馬

▲西洋萬聖節近年在台灣越來越流行，不少大小朋友會精心變裝上街搞怪，感受過節氣氛。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者洪菱鞠／台北報導

萬聖節就快到了，變裝搞怪需求也大增，尤其是孩童們扮裝造型更反映當年最熱門的話題，像是去年爆紅的《鬼滅之刃》，扮成人氣角色炭治郎、襧豆子很受小朋友歡迎，今年依舊很夯，不過根據網購平台公布最夯造型TOP3，近期最熱搜的是年度熱門影集《魷魚遊戲》，劇中同款造型服飾成為熱銷黑馬。

今年萬聖節扮什麼最夯？樂天市場觀察，自10月初以來，「萬聖節」、「角色裝扮」等相關商品銷售量，與去年同期相比增加3成，其中以近一個月熱播影集《魷魚遊戲》的周邊商品最熱銷，劇中的運動服衛衣套裝奪下冠軍，第二名則是守衛與負責人的套裝與面具，第三名是經典的熱門電影角色英雄系列披風套裝組，像是「美國隊長」、「神力女超人」、「蝙蝠俠」等。

▲在全球掀起旋風的熱門影集《魷魚遊戲》，劇中服飾成為今年最夯的萬聖節搞怪裝扮。（圖／樂天市場提供）

遠傳friDay購物觀察10/11～10/17近一週站上相關關鍵字搜尋，同樣以《魷魚遊戲》最熱門；其次是持續熱燒的人氣動漫《鬼滅之刃》，隨第二季動畫上映，再度成為熱搜話題，其他主題造型如冰雪奇緣的公主服、漫威/DC系列的英雄造型服，也都是今年十大熱門關鍵字之一。

▲廠商搭上魷魚遊戲熱潮推出主題口罩。（圖／遠傳friDay購物提供）

除了劇中同款造型服飾成為超夯裝扮，有廠商則是趕搭這股魷魚遊戲熱潮，推出以劇中工作人員面具圖樣為設計的主題口罩，戴上後立刻成為吸睛焦點，既搞怪又防疫；另外，隨著萬聖節將至，其他相關造型零食如巫婆手指造型餅乾、造型餅乾模、糖果桶等買氣也有明顯成長。

東森購物網就集結多款零食，如旺旺、浪味仙萬聖節搞怪黑橘限定組，以及甜點、飲料、生鮮、餐券等精選熱銷品，推出「吃貨開趴趣」專區，吃喝一次買齊，在萬聖節快速開趴。