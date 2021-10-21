大拇哥「讚」不起來！她「媽媽手」復發無法騎車　醫1招解決

▲澎湖一名清潔婦人媽媽手復發，痛到騎車都有困難。（示意圖／unsplash）

記者許宥孺／高雄報導

澎湖縣一名49歲婦人從事清潔員工作，近日因右側媽媽手復發，不僅騎機車困難，右拇指還無法伸張與內收，連比個「讚」都有困難，經求診後發現，婦人曾因媽媽手接受手術，部分肌腱、神經沾黏，經施行沾黏解離術，術後就能看見拇指比出「讚」。

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▲活力得中山脊椎外科醫院、澎湖松青診所李松青。（圖／李松青醫師提供）

收治病例的活力得中山脊椎外科醫院、澎湖松青診所李松青醫師指出，「媽媽手」的正確名稱是「手腕第一室間狹窄症候群」，主要是手腕第一室間鞘膜狹窄，造成外展拇長肌腱及伸拇短肌腱功能喪失，引起疼痛。

▲婦人「媽媽手」復發，手指無法自由伸張，連比個「讚」都有困難。（圖／李松青醫師提供）

李松青表示，這名婦人因為工作後造成右側媽媽手復發，拇指掌指關節無法伸張，拇指內收也困難，拇指手背麻感難受，加上騎機車困難而求診，經臨床診斷及超音波檢查，確認她的外展拇長肌腱及伸拇短肌腱沾黏。

李松青醫師進一步指出，病患10多年前已因「媽媽手」接受手術，這次是伸拇短肌已出現肥厚鞘膜，且淺橈神經沾連到伸拇短肌鞘膜上，這是「室」中有「室」的案例。

李松青指出，一般單純媽媽手沒有合併神經症狀，也不會拇指呈現僵硬狀態，而婦人媽媽手復發位置在以前手術遠端，又合併沾黏神經，案例少見，應該是反覆拇指的外展工作造成非典型媽媽手症狀，只能以手術解決。

▲經手術後，婦人的拇指伸張自由不卡卡。（圖／李松青醫師提供）

李松青表示，幸好術中當下即可看到婦人的拇指活動自由，術後拇指伸張及內收均活動自由，能順利舉起大拇指。拆線後也不再有拇指背麻感現象，成功解除婦人的困擾。

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