「靠iPhone擋子彈」保命！男駕車遇槍手開火爆頭　1動作奇蹟存活

▲南非男子遇上槍擊，iPhone擋下致命一槍保住他性命。（圖／翻攝自timeslive）

記者詹雅婷／綜合報導

南非51歲男子穆夸迪（Max Mqadi）14日晚間在自家餐廳停車場遇上近距離槍擊，被2名槍手鎖定連開至少15槍，手臂、腿部多處受傷，甚至被瞄準頭部射擊。不過，也因為當時他正在講電話，iPhone擋下致命一槍，幸運保住性命。

綜合timeslive等外媒報導，穆夸迪經營事業有成，白手起家的他把原本的肉舖發展成餐廳、美髮、服飾的複合型商場，與政治圈關係密切。然而多年下來，他也樹敵不少，就在14日晚間，穆夸迪駕車準備離開餐廳時，先後被2名男性槍手左右包夾開火射擊。

穆夸迪透露，當時2名槍手至少連開15槍，手部、腿部有多處槍傷，就在他倒下舉起雙手的同時，其中一人瞄準他的頭部開火，但這一發並未擊中，「他那時又開了一槍，然後子彈卡在我的iPhone上。」現已知事發當下，他正在使用手機與人通話，案發後設法開車到別的地方求救，最終被緊急送醫，在情況穩定之後於18日出院。

如今擋下致命一槍的iPhone損壞照片也在網路流傳，可見子彈正好打在相機攝影鏡頭旁邊，螢幕則因衝擊力道碎裂。消息傳出後，許多網友紛紛表示「iPhone的品質太好了吧」、「守護神保佑」。

警方事後說明，子彈打穿駕駛座及副駕駛座的車窗及車門，現場留有7個彈殼，監視器也拍到2名嫌疑人的身影，但因2人戴著帽子、口罩，無法確認身分，目前還沒有人被逮捕。

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