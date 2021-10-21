解決「麟洋配」代言有解？　教委會要求教部一週內提修法方向

▲教育部次長林騰蛟。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

東奧羽球男雙金牌得主「麟洋配」王齊麟、李洋，因為在土銀服務、有公務員身份，導致廣告代言受限，昨傳出銓敘部可能修改「公務員服務法」，但國民黨籍立委林奕華今天在立法院質詢時指出，修改公務員服務法非常複雜，建議教育部修改國民體育法，因為該法只面對選手，並要求教育部在一週內要給教委會大致方向。

立法院教育文化委員會今天邀請教育部針對東京奧運組團參賽情形及未來策進進行專案報告，國民黨籍立委林奕華在質詢時指出，東奧羽球男雙金牌得主王齊麟、李洋，因為在土銀服務，具備公務員身份，導致代言受限，詢問教育部次長林騰蛟目前教育部要如何協助。

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林騰蛟則回應，對於有公務人員身份的運動選手，銓敘部之前已有解釋令，僅可用肖像，建議可以修改「公務員服務法」；另昨最新消息傳出，考試院正檢討修正「公務員服務法」，公兼勞的員工兼職和經營商業部分將適度放寬，目前規劃朝向授權由各機關決定，草案預計年底前完成。

不過，林奕華認為，修改公務員服務法太複雜，基於回到照顧選手初衷，建議教育部應該修改國民體育法，因為該法只面對運動選手，要求教育部儘速進行修法；林騰蛟原本回應要在兩個月內提出說明，但林奕華直批這樣太慢，要求教育部一週內針對修改國民體育法提出說明，之後教委會召委李德維也要求教育部在一週內提供教委會針對修改國民體育法的大致方向。