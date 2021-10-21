系統升級及平台內容優化　和億電商平台更名「hoyiiGO生活購」

▲和億生活旗下添好運。（圖／和億集團提供）

記者黃士原／台北報導

全球受新冠肺炎肆虐之影響下，線上銷售漸漸成為主流，餐飲集團「和億生活」的自有電商平台今年業績上看1500萬元，於本月發布新CI、icon，並正式更名為「hoyiiGO生活購」。

和億生活蘇嬉螢執行長表示，為朝優質綜合電商平台邁進，投入500萬元進行系統升級及平台內容優化，強化並整合目前現有會員系統與數位工具的串接，促使線上線下更緊密，提供消費者更便利及全面化服務。自有電商平台於本月更名為「hoyiiGO生活購」以「好食．好物．好生活」為品牌宗旨，優選具國際指標性、國際認證的商品上架販售，除銷售自家代理之米其林一星品牌「了凡油雞．燒臘．飯．麵」及「添好運」冷凍、冷藏、常溫品外，其他還有「吉品養生」、「安永鮮物」及「獵人谷之夢」等品牌商品。

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為提升品牌識別度，賦予全新設計理念，新LOGO主要色系以高貴奢華的紫色為主，為「hoyiiGO生活購」融入尊貴且高質感的經營概念，「六角型徽章」的新icon，每個弧形皆代表不同的意義，延續集團精神，優質、誠信、積極、多元、創新、卓越的品牌文化，期許「hoyiiGO生活購」為集團帶來新動能。

振興五倍券已正式開跑，和億生活集團旗下米其林一星品牌「了凡油雞．燒臘．飯．麵」和「添好運」從110年10月8日起至110年12月31日，推出「振興5倍，好運11倍」活動、自有電商平台「hoyii GO生活購」 祭出振興六大優惠，自有商場「HOYII北車站」更集結10家餐飲及時尚品牌，最低下殺5折，全力搶攻線上線下。