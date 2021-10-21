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快訊／指揮中心下午2時記者會「第四度停開」　原因曝光！

▲▼1017指揮中心記者會，陳時中,莊人祥,周志浩,羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布，今（10/21）日14:00記者會暫停召開，相關疫情訊息改於下午2點發佈新聞稿說明，這也是三級警戒來第四度暫停開，主要因為指揮中心成員皆在立院或有公務無法主持。

三級警戒以來指揮中心每天下午召開記者會，除因颱風、國慶連假、昨日各暫停一天，這是第四度暫停。指揮中心表示，今天下午暫停召開記者會，因為衛福部長陳時中、疾管署長周志浩、內政部次長陳宗彥、疾管署副署長莊人祥均在立院備詢，副署長羅一鈞另有公務，因此都無法主持記者會。

第12輪疫苗瘋搶，北市在AZ、BNT安排都吊車尾，現傳出台北市長柯文哲將親自協調量能，開會找各大醫院院長談，如果有醫院不配合，將在媒體面前公布名單。此外，莫德納第二劑也爆出約不到亂象，經查發現有部分已造冊長者仍上網預約，指揮中心明起也限時加開6小時供55-64歲長者預約。

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第12輪將接種第一劑BNT、第二劑AZ、莫德納，並且分兩階段接種，號稱史上最複雜，規模也最大。北市BNT疫苗預約爆量，讓不少民眾得跨縣市預約，而根據指揮中心公布六都開設接種量能，北市符合資格人數達到14.3萬人，但開設量能僅有5.6萬人，量能比39.53%，相較於其它縣市的7~8成，北市量能是六都最低，後續中央也協助增開站點。

陳時中今早出席立法院社福衛環委員會，會前受訪表示，以現在台北市開的量能是可以負荷起來，期間中央也協助4萬5000人量能，相信大家可以渡過這個辛苦的時候。至於拚疫苗覆蓋率。陳時中解釋，訂定目標就盡力去達成，每個行政首長有自己行政風格，事情推動順利平和來做，就好了。

另外，第12輪提供莫德納疫苗第二劑，第一階段符合資格人數多達62萬人，卻僅有18萬人完成預約，經查發現11.5萬名65歲以上長者已經造冊但仍上網預約，出現重複預約造成排擠，導致55-64歲民眾約有2.6萬人符合資格尚未預約。指揮中心宣布，加開第二階段提供這族群優先預約，10/22上午10點到下午4點，限時6小時，今（21）日下午2時前也會發送預約簡訊。

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