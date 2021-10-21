傳柯P找院長喬疫苗量能「不配合就公布名單」　陳時中回應了

記者洪巧藍／台北報導

第12輪疫苗瘋搶，北市預約爆量引發民怨，指揮中心公布六都接種量能，北市在AZ、BNT安排都吊車尾。有媒體報導指出，台北市長柯文哲將親自協調量能，開會找各大醫院院長談，如果有醫院不配合，將在媒體面前公布名單。衛福部長陳時中今日受訪回應，「我想每個行政首長有自己行政風格，讓事情推動順利平和就好了」。

▲衛福部長陳時中出席立法院社福衛環委員會。（圖／記者洪巧藍攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

第12輪將接種第一劑BNT、第二劑AZ、莫德納，並且分兩階段接種，號稱史上最複雜，規模也最大。北市BNT疫苗預約爆量，讓不少民眾得跨縣市預約，而根據指揮中心公布六都開設接種量能，北市符合資格人數達到14.3萬人，但開設量能僅有5.6萬人，量能比39.53%，相較於其它縣市的7~8成，北市量能是六都最低，後續中央也協助增開站點。

柯文哲批評，中央第1階段需求拉到41萬、第2階段卻僅18萬，2階段需求開得如此懸殊，簡直整人，為何不乾脆兩階段各30萬就解決了？他也猜測，中央應是要拚10月疫苗覆蓋率到70％，「也許這樣才要解封。」台北市副市長蔡炳坤則批評「不要為某個人理想或目標，弄得基層這麼辛苦、受到委屈」。

陳時中今早出席立法院社福衛環委員會，會前受訪表示，以現在台北市開的量能是可以負荷起來，期間中央也協助4萬5000人量能，相信大家可以渡過這個辛苦的時候。

至於拚疫苗覆蓋率。陳時中解釋，訂定目標就盡力去達成，但這是和進貨有關，有疫苗就趕快給需要的人打，本來就是政策目標之一。

另傳出柯文哲各大醫院院長開會擴大量能，醫院不配合，不排除公布名單。陳時中則表示，每個行政首長有自己行政風格，事情推動順利平和來做，就好了。