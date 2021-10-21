學生集體中邪！舊校遺址竟和「中華民國」有關　Google直標鬼屋

▲荒廢的時中分校。（圖／翻攝自檳城我最大臉書）

圖、文／CTWANT

還記得2017年的一個報導，馬來西亞檳城州北海（Butterworth）一間中學數十名學生疑集體「中邪」，輪流在課室內歇斯底里尖叫，引起一陣恐慌。

根據《光華日報》獨家報導，一名學生當時不知何故，神色開始不對勁，隨後坐立不安，不斷尖叫，接著不尋常的舉動如同「傳染病」般，開始蔓延給其他同學，讓許多學生集體陷入歇斯底里的狀態。

▲馬來西亞檳城州一處中學數十名學生疑集體「中邪」。（圖／Pixabay）

更誇張的是，除了同一間教室內流傳外，其它教室的學生也受到波及，人數多達數10人；當天中午，受影響的學生陸續被父母帶回家，該風波在下午約1點結束。

說到校園鬧鬼，其實國內外的不少學校都有相關的都市傳說，但是在檳城，卻有一間被當地人稱為不折不扣的鬧鬼學校，而且背景還和中華民國有關，那就是已經荒廢的時中分校舊址。

▲中華民國曾在檳城設有領事館，就是時中分校舊址。（圖／翻攝自靈異錄 026ghost臉書）

國父孫中革命歷經十次才成功，而孫中山曾表示「華僑是革命之母」，在很大的程度上，馬來西亞華僑的向心力凝聚，當時檳城許多富商為國父革命出錢出力，都說明孫中山與馬來西亞檳城的淵源。

在民國創建後，中華民國還曾在檳城設有領事館，1948年（民國36年），當時的領事館，就位於喬治市古蹟區的時中分校舊址，1949年，這處領事館才改做時中分校，不過這個地點，在谷歌地圖上卻標示成檳城「鬼屋」。

▲相傳後來一位學生在此自殺後，就陸續傳出師生自殺的消息。（圖／翻攝自昆蟲InsectAngTV）

這建築建於1880年代，根據大馬華僑作家朵拉部落格指出，曾被稱為「中華民國駐檳榔嶼領事館」的這座洋樓，是19世紀富商謝德順、謝德泰兄弟所建。謝德順將女兒謝柳美許配給吳世榮，這棟樓就是謝柳美的嫁妝，而吳世榮則是在贊助孫中山革命的關鍵人物之一。

▲這棟建築曾在日本占領時期變成軍營，後來也被英軍徵用過，直到1949年才成為校舍。（圖／翻攝自昆蟲InsectAngTV）

不過這棟建築曾在日本占領時期變成軍營，後來也被英軍徵用過，直到1949年才成為校舍相傳後來一位學生在此自殺後，之後陸續傳出師生自殺的消息，疑似就是亡靈在「找交替」，因此學校才進行搬遷，封閉學校後，有發展商曾打算改建該地，但疑似也傳出不少事故，導致整個改建工程延宕最後甚至放棄，而時中分校舊址也成了當地人口耳相傳的鬧鬼地點。

▲時中分校舊址已被築起柵欄，周邊則是臨時停車場了。（圖／翻攝自昆蟲InsectAngTV）

據說，時中分校旁的紅毛路墳場，正是當時的馬來半島檳榔嶼於英國殖民時期的第一任總督，法蘭西斯萊特（Francis Light）古墓的坐落處，不過如今，時中分校舊址已被築起柵欄，周邊則是臨時停車場了。

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