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65歲清潔員「自學電腦」畫台北溝渠圖　精細到水利處都來學

▲▼65歲清潔隊員自製溝渠流向圖 獲環保署表揚。（圖／行政院環保署）

▲台北市清潔隊員工作43年，花5年畫出「轄區地下溝渠流向」，精細程度連北市水利處都特地向他取經。（圖／行政院環保署）

文／中央社

台北市清潔隊溝渠隊班長潘秋林透過自學電腦，繪製出地下溝渠流向示意圖，精細程度連北市水利處都特地向他取經。連同潘秋林，環保署將表揚10名特優清潔隊員，鼓勵他們為環境努力付出。

行政院環境保護署訂每年10月25日為「清潔隊員節」，今年遴選出10名具特殊貢獻、力求創新精進的特優清潔隊員，預計在11月9日公開表揚；今天則舉辦「向勞苦功高的清潔隊無名英雄致敬」記者會，邀請其中3名到場分享工作甘苦。

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在台中市清潔隊服務40年的陳肅芬認為，做這份工作就是在「修功德」；除了清潔隊的日常業務，自民國107年起也開始運用清潔隊回收的舊衣，拿來做環保杯袋、手提袋，大獲好評，後來更發展成「大中袋福」，並註冊商標，實踐環保經濟。

▲▼65歲清潔隊員自製溝渠流向圖 獲環保署表揚。（圖／行政院環保署）

▲環保署表揚10名特優清潔隊員。（圖／行政院環保署）

新北市的清潔隊員曾瑞明原本工作是追查無主垃圾包、狗便主人或隨手丟菸蒂等，在108年告發件數就高達800多件，因表現優異被徵召加入稽查重案組，曾協助如林口廢液追查等案件；他笑著說能以清潔隊的身分和檢察官一起辦案，「覺得十分光榮」。

台北市清潔隊溝渠隊班長潘秋林今年已經65歲，加入溝渠隊達43年，更自學以Google Maps及excel等軟體，歷時約5年繪製完成轄區內地下溝渠流向示意圖；他提到，最初進入溝渠工作，回家都吃不下飯，現在覺得能讓台北市積淹水減少，進溝渠像是逛大街，用這種心情怎麼做都不會感覺累，就是一種成就。

環保署表示，清潔隊員的工作可以說是「包山包海」，全國有3萬多名清潔隊員在工作崗位上默默付出，各地清潔隊員無私奉獻感人事蹟不勝枚舉，除感謝及肯定他們為環境整潔全心全意的努力付出，也請民眾給予這些勤奮的無名英雄最大的掌聲與喝采。

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