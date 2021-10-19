第12輪最新預約數字曝！179.6萬人搶三款疫苗「BNT預約率達7成」

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

第12輪疫苗第一階段預約進行中，昨天上午開放BNT第一劑、今天上、下午分別開放AZ、BNT第二劑預約，根據指揮中心最新統計，三款疫苗合計有179.6萬人完成預約，當中BNT共有98萬人預約，預約率破7成；至於AZ有63.9萬人預約，莫德納開放3小時有17萬人完成預約，第一階段預約將於明天中午12點截止。

第12輪疫苗第一階開放BNT預約第1劑，對象為30歲以上（1991/12/31(含)前出生），昨天上午10點開放預約；AZ是第2劑，對象是7/30(含)前已接種AZ第一劑38歲以上（1983/12/31(含)前出生），今天上午10點開放預約；莫德納也是第2劑，對象為7/16(含)前已接種莫德納第一劑55歲以上（1966/12/31(含)前出生），今天下午2點開放預約，施打時程都在10/22~10/27。

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指揮中心公布截至今（19）日下午5點為止，第12期第一階段BNT第1劑預約符合預約資格共135萬2694人，已完成預約人數98萬7,243人，預約率約7成3；AZ疫苗符合預約資格95萬6744人，已完成預約63萬9,027人，預約率6成6；至於下午2時才開放的莫德納，符合預約資格人數62萬6,911人，已完成預約17萬0,646人，約2成7民眾完成預約。

雙北預約爆量，傳出不少民眾表示無法預約，也有人移動到外縣市接種，指揮中心今日公布六都AZ與BNT接種量能規劃，副指揮官陳宗彥指出，希望在地方量能上盡可能依照提供的符合預約資格人數來做一下規劃，相信這樣對民眾在座接種跟預約時後會比較符合大家期待。

發言人莊人祥表示，第12輪分為2階段預約，第2階段量能目前評估比較寬鬆，若第1階段預約不到，到了第2階段還是可以再預約。

【補充說明】

10/18 10:00-10/20 12:00 第12期第一階段BNT第1劑預約狀況 (截至10/19 17:00)

符合預約資格：1,352,694人。

已完成預約人數：987,243人。

10/19 10:00-10/20 12:00 第12期第一階段AZ第2劑預約狀況 (截至10/19 17:00)

符合預約資格：956,744人。

已完成預約人數：639,027人。

10/19 14:00-10/20 12:00 第12期第一階段莫德納第2劑預約狀況 (截至10/19 17:00)

符合預約資格：626,911人。

已完成預約人數：170,646人。