路透：WHO計畫以「10美元低價」購入新冠口服藥給窮國

▲WHO計畫以每個療程10美元購入新冠肺炎口服藥，提供給較貧困的國家。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

《路透社》獨家消息指出，世界衛生組織（WHO）準備以每個療程10美元或更低的價格，購入新冠肺炎口服藥，並提供給較貧困的國家，確保輕症患者能夠得到治療。

根據《路透社》報導，WHO一項名為「獲取COVID-19工具加速」（ACT-A）的計畫，希望能在明年9月前向貧窮國家提供10億劑新冠肺炎檢測劑，還有足以治療1.2億名病患的藥物。WHO估計，未來12個月內，全球還會出現約2億名確診病患。

這項計畫顯示，WHO在富裕國家的疫苗競賽落敗之後，希望能夠以相對較低的價格取得治療藥與檢測劑。ACT-A請求20國集團（G20）與其他國家能在2022年9月前提供228億美元的額外資金，用於購買及分配疫苗、藥物和檢測劑給貧窮國家，縮小富裕國家和未開發國家間的鴻溝。

▲默沙東和美國政府的採購合約為每個療程700美元。（圖／路透）



儘管這份文件中並未提到默沙東藥廠（Merck & Co）研發出的全球首款抗新冠病毒口服藥丸「莫納皮拉韋」（molnupiravir），但《路透社》認為，這會是其中一種涵蓋於計畫採購內的藥物。不過，默沙東和美國政府的採購合約為每個療程700美元，和WHO設想的每個療程10美元相去甚遠。

哈佛大學進行的一項研究估計，如果默沙東讓學名藥製藥廠（generic drugmaker）生產莫納皮拉韋的話，成本可能在20美元左右，若是能優化整個生產流程，成本應能降至7.7美元。ACT-A還指出，預計還會以每個療程28美元的價格，購買約430萬個重症病患的治療藥物，但未指名是何種藥。

ACT-A發言人表示，這份文件仍在徵詢各方意見中，並會在月底於羅馬舉辦的G20高峰會之前，轉交給世界各國領導人，在此之前不會做任何評論。ACT-A計畫文件提到，目標是在11月底前達成協議以確保「門診口服藥」的供應量，希望從明年第一季開始供貨。

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