WHO新專家小組納入「中國科學家」！能否入境大陸調查成未知數

世界衛生組織針對危險病原體成立新諮詢小組,其中也包含來自中國的科學家。中國外交部發言人趙立堅今天仍強調,在COVID-19病毒溯源上,希望世衛以先前的研究為基礎,客觀公正履職。

世衛13日公布提議成立的「新病原起源科學諮詢小組」(Scientific Advisory Group for Origins of Novel Pathogens,SAGO),任務包括研究新病原體,防止未來爆發的全球疫情大流行,以及重啟陷入停滯的COVID-19疫情溯源調查。

澎湃新聞報導,中國外交部14日舉行例行記者會,有記者提問中方如何回應此事,以及如果這個團隊要求來中國進行調查,中國是否同意。

趙立堅首先說,中方注意到世衛官網公布的這個諮詢小組成員遴選情況,中國科學院北京基因組研究所副所長楊運桂入選。

他說,疫情發生以來,中方和世衛開展聯合研究,兩次邀請世衛專家到中國開展實地考察,「取得了重要積極成果,為全球溯源科學合作奠定了良好基礎」。

趙立堅稱,中國將繼續支持和參與全球科學溯源,堅決反對任何形式的「政治操弄」,但並未直接回覆是否會讓這個新科學家團隊到中國調查。

他說,希望包括世衛秘書處及諮詢小組在內的有關各方,切實秉持客觀、科學、負責任的態度,按照世衛大會決議要求和相關授權,以第一階段聯合研究為基礎,堅持全球視角,客觀公正履職,真正為全球病毒溯源和抗疫合作作出積極貢獻。

綜合外電報導,前述諮詢小組由26名專家組成,將負責制定一個新全球框架,用以研究新地方流行病和全球大流行病病原體起源可能性。

世衛首席緊急情況專家萊恩(Michael Ryan)表示,這個新專家小組可能是確定SARS-CoV-2病毒(導致COVID-19的病毒)起源的最後機會,這種病毒已導致全世界停頓。