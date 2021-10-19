鐵工廠小開熱中改槍　生存玩家買單！警扣7槍+大批刀械

記者張君豪／台北報導

刑事局電偵大隊19日宣布破獲在彰化、台中地區販售動能超標空氣槍、鎮暴槍、及利用操作槍改造手槍販售案件；業者將這些經改造動能超標的槍枝販售給對性能要求較高的生存買家，電偵大隊從今年8月到10月初陸續行動逮捕徐姓、江姓、楊姓涉案人及下游購買持有大批刀械的生存遊戲玩家。

▲刑事局電偵大隊19日宣布破獲中部改槍販售案件，逮捕涉案3名犯嫌並起獲大批刀械槍枝。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局電偵大隊19日宣布破獲中部改槍販售案件，逮捕涉案3名犯嫌並起獲大批刀械槍枝。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出，曾任看護的徐男（40歲、毒品前科）因今年疫情升溫失業，之後異想天開自備改槍工具透過網路影片自學改造操作槍枝；江男則因喜好生存遊戲，雖因販售動能超標空氣槍2017年遭警方逮捕入獄，出獄後又涉嫌改槍遭通緝，卻仍透過網路賣場販售他改造、動能大增的空氣手槍、CO2氣瓶動能鎮暴槍。

▲刑事局電偵大隊19日宣布破獲中部改槍販售案件，圖為江男所經營網路賣場。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局電偵大隊獲報後，與台中市刑警大隊、第五分局、台南市善化警分局、嘉義縣布袋警分局共組專案小組，並將案情陳報台中、彰化地檢署檢察官指揮偵辦。

警方調查：遭通緝的江姓男子夥同楊男經營網拍，由楊男開設網路蝦皮、雅虎奇摩、露天等賣場平台，江男則利用家裡經營鐵工廠之便、購買市售GBB空氣手槍、CO2鎮暴槍後利用工具加大氣嘴、延長槍管、改硬彈簧等方式增加空氣槍射擊動能、或者利用市售手槍改衝鋒槍、卡賓槍套件將槍管延長提升動能，警方查扣查扣具殺傷力之改造空氣槍7支、半成品手槍3支、以及測速器、集彈箱、改槍工具一批。

▲刑事局電偵大隊19日宣布破獲中部改槍販售案件，江嫌利用自家鐵工廠進行改槍。（圖／記者張君豪翻攝）

江男熱中改造空氣槍，2017年就涉案被捕，出獄後仍涉另件槍砲案遭通緝，但仍重操舊業，警方查出他經網路販售約10多支空氣槍賺到80多萬元，江嫌家境不惡，父親在中部開設鐵工廠，家人對他熱中改槍行為感到無奈，但屢勸不聽又因販槍遭逮捕。

刑事局電偵大隊根據江嫌交易紀錄，對下游4名賣家發動同步搜索，查扣匕首3把、蛇刀12把、指虎3對、鋼鞭1條、非農用掃刀1支、鏢刀30支、弓箭、扁鑽、三稜刺刀等證物。

警方指出：部分生存玩家追求設備更好性能，但市售合法氣槍經改造常見動能超標，查扣裝備中包含指虎、蛇刀、扁鑽等刀械也是觸犯槍砲彈藥刀械管制條例、專案小處搜扣後併案依觸犯槍砲彈刀條例移送法辦，江嫌因通緝身分直接發監執行、徐男裁定5萬元交保。

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