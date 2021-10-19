蘇貞昌諷「黃國書案加害人還哀哀叫」　國民黨：把李登輝當加害人嗎

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

民進黨立委黃國書爆出曾擔任國民黨線民，滲透民進黨負責監視，已自行宣布退黨且不再尋求連任。國民黨主席朱立倫批評民進黨搞清算鬥爭，行政院長蘇貞昌諷刺「加害人反而哀哀叫」。對此，國民黨文傳會主委凌濤反擊，推算黃國書擔任線民的時間是故總統李登輝執政時期，民進黨口中尊稱他為「民主先生」，難道蘇貞昌把李登輝當成加害人了嗎？

行政院長蘇貞昌19日於立法院備詢前受訪評論立委黃國書線民事件時，稱「國民黨現任主席對當年國民黨做的事應一概承擔，加害人反而哀哀叫」。

凌濤表示，蔡政府執政以來，剛成立促轉會就立刻鬧出東廠風波，促轉會副主任委員張天欽赤裸裸的在內部會議中把轉型正義當成政治鬥爭的手段，蘇貞昌院長當時作為新北市長候選人，以及政治受益者之一，究竟是忘記了？還是害怕想起來？蘇貞昌與其討論「潮水退了，才知道誰沒穿褲子」的問題，不如誠實面對「潮水還沒退」，民進黨鬥爭的醜惡嘴臉已經歷歷在目，「就已經先被發現沒穿褲子」。

凌濤提到，黃國書線民事件的發生時間，推算起來當時的執政者便是前總統李登輝，但是民進黨上上下下口中尊稱前總統李登輝為「民主先生」，所以蘇貞昌院長是不是把「前總統李登輝當成加害人」呢？

凌濤表示，如果要為了30年前的往事追究今日的國民黨，勿忘包括蔡英文總統、蘇貞昌院長也曾經前仆後繼向前總統李登輝請益，如今民進黨這樣的發言明顯精神錯亂；從民進黨言行不一的作為，已經充分展現出民進黨正急著利用黃國書事件進行分化與鬥爭。