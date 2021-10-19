增5例境外移入「4人突破性感染」　接種疫苗廠牌曝光

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增5例境外移入，分別為5男1女，其中4人接種過疫苗，醫療應變組副組長羅一鈞表示，4人均為突破性感染，其中2人接種過2劑AZ、1人接種過2劑BNT、1人接種過2劑科興，共有20人被匡列居家隔離。

指揮中心說明，今日新增5例境外移入個案，為4例男性、1例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國(2例，案16448、案16452)、阿拉伯聯合大公國(案16449)、菲律賓(案16450)、馬來西亞(案16453)入境，入境日期介於10月5日至10月17日之間，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計3,760,750例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,743,687例排除)，其中16,343例確診，分別為1,704例境外移入，14,585例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

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2020年起累計846例COVID-19死亡病例，其中834例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市319例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。