「台灣數位競爭力全球第8」　蔡英文：平均總研發人力全球第一

▲總統蔡英文出席「國家新創品牌NEXT BIG發表會」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文19日上午出席「國家新創品牌NEXT BIG發表會」時表示，台灣已經連續兩年入選全球四大「超級創新國」，今年最新的洛桑管理學院評比中，台灣的數位競爭力位居全球第8，也是台灣首度進入全球前10名，在「全國平均總研發人力」項目，台灣也獲得全球第一。

蔡英文表示，今天是「Startup Island TAIWAN NEXT BIG」發表會，她恭喜這9家企業，從全台灣的新創團隊中脫穎而出，成為第一批代表台灣站上國際舞台的指標型新創，這9家企業不但是台灣新創的一時之選，也會是台灣和國際接軌的最佳先鋒。

蔡英文說，台灣的創新實力，近幾年來非常受到國際的矚目和肯定，已經連續兩年入選全球四大「超級創新國」，今年最新的洛桑管理學院評比中，台灣的數位競爭力位居全球第8，也是台灣首度進入全球前10名，在「全國平均總研發人力」項目，台灣也獲得全球第一。

蔡英文說，台灣可以有這樣的成績，除了國家規劃出全方位的產業戰略藍圖，另一方面也需要有最優秀的創業家，共同為台灣的新創事業展開更多可能性。

蔡英文表示，政府也積極改善投資環境，修正相關法規，並開放市場，形成「新創走廊」，讓企業和人才能有更好的發揮空間，這樣的環境吸引很多成功創業家從海外回到台灣，包括YouTube創辦人陳士駿也從矽谷回到台，進駐台灣科技新創基地，協助國內新創鏈結更多國際資源。

面對AI、5G及AIoT的快速發展，蔡英文表示，政府已經在今年啟動「亞洲‧矽谷2.0」計畫，整合各部會資源，包括國發基金從2017年推出「創業天使投資方案」以來，截至今年10月15日，總共通過155家企業，總金額為22.5億元。

蔡英文表示，政府推出的600億元青創貸款，也宣布再加碼250億元；另外，金管會也開設了新創雙板，這些資源都為創業家提供多元資金來源管道，也能加速推動新創事業的發展。

蔡英文說，有政策的支持，也需要有更多創業家透過創意和行動力，繼續為台灣的新創事業開疆拓土，今天入選的9家企業就是台灣第一批「新創國家隊」，也是台灣下一個世代的創業典範，大家關注的領域，包括AI、綠能、電商、旅遊、區塊鏈等，顯示出台灣新創已經有很多元的發展。

▼總統蔡英文出席「國家新創品牌NEXT BIG發表會」。（圖／總統府提供）

