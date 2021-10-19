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私大又多10門神！高教工會批潘文忠打假球「應禁退官轉任」

▲▼高教工會籲教部應禁止教育部官員離退後至私校擔任要職。（圖／高教工會提供）

▲高教工會籲教部應禁止教部官員離退後至私校任要職。（圖／高教工會提供）

記者許敏溶／台北報導

高教工會長期關注教育部高官在退休或下台後前往私校擔任要職，批評上述「私校門神」造成許多與私校經營者之間不當利益輸送，高教工會今（19日）再召開記者會，批評教育部長潘文忠曾在2016年表示要杜絕私校門神，但任內卻暴增十位新門神，呼籲教育部立即制定禁止教育部官員離退後至私校擔任「各種有給職」的旋轉門條款，現任所有教育部官員應公開宣示，退休或離職後不到私校任職。

高教工會曾在2015年公布教育部高官離職後去向，批評過去二十年來有大量教育部高官在退休或下台後前往私校擔任「私校門神」，潘文忠曾於2016年指將修改《教育部組織法》，限制高教及技職司長以上官員離職或退休後三年內不能轉任私校董事或校長。

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不過，高教工會今天召開記者會，批評教育部根本是打假球！高教工會秘書蘇子軒指出，經工會調查與整理，原在私校任職的教育部官員事業愈做愈大，像是原在多所私校身兼數職的前教育部長吳清基，又新任台北政經學院、明道大學及輔英科技大學董事；前政務次長呂木琳新任南開科技大學董事以及大同大學講座教授；前政務次長陳德華又新任台北政經學院執行長，以及台灣首府大學、景文科技大學與東方設計大學董事。

此外，蘇子軒進一步指出，近期又新產生10位私校門神，其中包括3名教育部長、1名政務次長、5名司長、1名會計長，像是前教育部長曾志朗、蔣偉寧、葉俊榮，都擔任台北政經學院董事；前教育部長楊朝祥卸任佛光大學校長後，找來前高教司長何卓飛接替，楊則高升為佛光山系統大學總校長；前高教司司長黃宏斌成為聖約翰科技大學校長；前政務次長陳益興擔任環球科技大學校長期間，將前終身教育司副司長郭淑芳找去擔任主任秘書與副校長。

▲▼高教工會籲教部應禁止教育部官員離退後至私校擔任要職。（圖／高教工會提供）

▲高教工會籲教部應立法禁止教育部官員離退後至私校擔任要職。（圖／高教工會提供）

高教工會批評，教育部退休高官利用人脈關係擔任「私校門神」，造成許多與私校經營者之間不當利益輸送的問題，可能透過自身累積的人脈資源，影響評鑑與獎補助款分配的公平性，更可能透過其盤根錯節的利益關係擺平「弊案」，像是在明道大學與南華大學分別爆出境外生非法打工爭議時，前教育部長吳清基恰好就成為明道大學新任董事。

高教工會也嚴正呼籲潘文忠與民進黨政府，立刻重啟真正能杜絕門神的「旋轉門條款」制定，立即制定禁止教育部官員離退後至私校擔任「各種有給職」的旋轉門條款，工會也要求現任的所有教育部官員應公開宣示，退休或離職後不到私校任職。

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