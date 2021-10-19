【居家五倍券懶人包】台隆手創館持券「現折200」　生活工場滿千送百

▲居家通路推五倍券促銷。（圖／台隆手創館、生活工場提供）

記者蔡惠如／綜合報導

五倍券發放刺激消費有感，各百貨通路業者紛紛表示比去年三倍券更好，居家通路包括台隆手創館、生活工場、HOLA紛紛推出振興券促銷方案，台隆手創館10／21起推出加碼，消費滿額使用任一振興券，直接現折200元；生活工場則推消費滿1,000元送100元抵用券，超低門檻回饋吸客，HOLA則有消費萬元最多得1,000元優惠。

台隆手創館從10／21起推出第二波五倍券活動，除周年慶推的滿千送百方案，再加碼憑任一面額紙本振興券，購買5,000元以上單品「現折200元」，另推百款商品超低價3折起，電子會員再加碼抽獎，可抽價值5,000元的格拉斯麗台北飯店台隆集團玩樂主題房一晚。

▲Remington 3D氣流負離子吹風機，原價8,990元，特價5,000元，現省3,990元。（圖／台隆手創館提供）

生活工場則在10／24前，持紙本五倍券至門市消費，會員持實體振興券消費，任一張不限面額，消費滿1,000元即贈100元抵用券，消費滿2,000元即贈200元抵用券，以此類推。而此時併行的周年慶活動，消費不限金額即可享近半價優惠入手人氣單品，包括原價2,690元的「FUNY雅緻深層按摩槍」，特價1,590元。

▲FUNY雅緻深層按摩槍。（圖／生活工場提供）

居家通路HOLA則針對特力愛家卡會員，從10／8至10／24，到HOLA單筆支付5,000元現金，可換5500點特力振興金，之後可再持紙本五倍券任一張，支付共5,000元可再換「HOLA振興電子折價券5,500元」，於HOLA消費無低消與使用限制，等同僅需花一張紙本五倍券，儲值滿額可多賺500元。

看準現在五倍券振興話題熱，IKEA也推「免五倍券」購物優惠，從10／14至10／31期間，IKEA會員卡友購買家具、家飾品，單筆消費滿1,500元，就可獲得價值39元的BERGENES手機／平板電腦架，限量40,000份；滿5,000元再加送IKEA商品抵用券500元。