人妻一次萬元　夫見「老司機半夜家門口等」4個月後揭真相

記者黃翊婷／綜合報導

高雄男子阿豪（化名）10年前與大陸籍女子小玲（化名）墜入愛河，沒想到結婚之後，對方不僅常常嫌他賺錢不夠、鬧離婚，甚至在外賣淫被警察抓到，讓他大受打擊，因而決定提告求償100萬元。雖然小玲矢口否認從事性交易，但橋頭地院法官不採信，並判她應賠償30萬元給丈夫，全案仍可上訴。

▲阿豪懷疑妻子小玲在外賣淫，結果真的被警方抓包。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關，下同。）

阿豪在判決書中提到，和小玲是在網路上認識，2011年間特地前往上海碰面，當時知道對方有一個非婚生子，加上有孕在身，必須為小孩找個爸爸，所以透過相親與另一名男子結婚，後來男方後悔，雙方訴訟離婚；兩人遠距離交往一陣子後，他決定在2013年結婚，並將小玲接到台灣居住，婚後育有一名女兒。

阿豪接著說，自己是經營飲料店的，名下有3筆不動產，經濟狀況尚可，小玲原本也在店裡工作，但經常因故不到職，2017年間取得長期居留證後，便開始拒絕夫妻房事，還多次索要金錢、不停換工作、嫌棄他賺錢不夠，甚至鬧離婚，2017年6月間則開始在微信朋友圈上傳一些清涼、暴露的自拍照，「2019年8月中旬起，我感覺整件事情不對，發現她有段時間常半夜外出，疑似有頻繁賣淫的行為」，接送人還直接把車停在家門口，引來鄰居指指點點。

阿豪坦言，這件事情讓他大受打擊，失落到無心經營生意，還被客人冷嘲熱諷，自尊因此受傷，沒想到4個多月後，警方的行動坐實了他的猜測，小玲在某汽車旅館被抓到從事性交易，事後卻像什麼事都沒有發生一樣，繼續住在家中，讓他內心痛苦萬分，同時還感到莫名緊張和恐懼，因而決定提告求償100萬元的精神慰撫金。

▲阿豪得知妻子的行為後，傷心到失眠、做惡夢。

而對於上述指控，小玲僅對登記結婚一事沒有意見，其他事情皆有爭執，並要求丈夫舉證。不過，橋頭地院法官參諸高雄市楠梓警分局的卷宗，小玲在2020年1月間的確曾在汽車旅館內被抓到從事性交易，買春男子向警方坦承交易價格為1萬元，還詳細描述整個過程，兩人事前的LINE對話紀錄也有「妳的型我真的很喜歡，第一次可以不要那麼多嗎？10000（元）可以嗎？」、「好」、「你是不是沒帶錢」等話。

而小玲被抓後僅坦承收錢與該男子當聊天對象，去汽車旅館雖有親密舉動，但沒有性交易。法官指出，警方是在他們剛完事時查獲的，若真的沒有，實在沒有必要做出上述辯解，顯然不合常理，不足採信，考量到她與丈夫的經濟收入差距，最終判應賠償30萬元較為適當，全案仍可上訴。