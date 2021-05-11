老公和前妻藕斷絲連「靈魂還在彼此身上」　新婚妻怒告卻慘敗

▲高雄一名男子離婚後卻與前妻藕斷絲連，讓新婚妻氣炸怒對前妻求償60萬元。（示意圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）



記者林冠吟／高雄報導

2019年7月高雄一名梁姓男子與結婚10年的王姓前妻離婚，同年10月梁男迅速與陳女結婚，沒想到梁男卻斷不了和前妻的聯繫，瞞著新婚妻子頻繁的與王女見面，甚至還陪她一起去醫院拿藥。陳女發現2人書信往來中，王女對梁男表示「也感覺到你對我還是有愛的存在，感覺我們彼此的靈魂都還在彼此的身上」等語，怒對王女提告，要求賠償60萬元。橋頭地方法院審理後認為，梁王2人婚齡長達10年，離婚後仍維持家人或好友關係，無違常理，判陳女敗訴。

判決書指出，梁男2019年7月與結縭10年的王姓前妻離婚，在同年10月就迅速與陳姓女子再婚，沒想到梁男和王女藕斷絲連，2人仍頻繁聯繫、見面，甚至王女還要求梁男陪她去醫院拿藥。

陳女知道後相當不悅，也告誡過梁男，但兩人仍不斷頻繁來往，甚至還被陳女發現王女寫情書給梁男，信中提及，「上週你（指梁男，下同）跟我說她已經住進台中的家，我不知道你的內心的打算是什麼？你要顧慮她也要顧慮我，帶我去看醫師」、「也感覺到你對我還是有愛的存在，感覺我們彼此的靈魂都還在彼此的身上」、「當你的婚姻結束時，只要你的心還在，我們還是可以開心地過生活」等，讓陳女認為兩人的關係並非純友誼，認為夫妻倆的圓滿生活遭破壞，怒向王女求償60萬元。

庭審時，王女反駁陳女的控訴，認為她與梁男結縭10年，儘管已經離婚，但仍如家人或舊識好友般聯繫，實無違常理，況且梁男並未告知她，他已再婚的事實，認為2人間的相處並無逾越一般社交往來，更沒有侵害到陳女的配偶權；此外，王女也否認有寫情書給梁男，認為陳女所提供的書信證據中，3篇都為電腦打字，且沒有屬名，任何人均可製作。

法官審酌後認為，梁男與王女2人電話聯繫次數不多，就算偶有連絡也屬正常合理範圍，且信件聯絡也僅有一次，就算王女在信件裡表達自己的愛意或追求等意思，難認違反倫理規範、逾越普通朋友關係，尤其2人又曾有過10年婚姻關係，因此判定陳女敗訴。

►我沒有遲到，是時間遲到了。