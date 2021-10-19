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預言小玉頂多「易科罰金」了事　呂秋遠怒了：修法啊！委員們

▲▼網紅小玉涉賣變臉不雅片。（圖／記者黃彥傑攝）

▲網紅小玉涉賣變臉不雅片。（圖／記者黃彥傑攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

律師呂秋遠19日在臉書貼文，談及「數位性暴力」是種恐怖的犯罪型態，以情侶拍攝性愛影片來說，分手後如果影片遭散布，不管受害者知情與否，加害者頂多易科罰金，很少有人遭判決入獄服刑。接著他才帶出主題，「對於小玉而言，可以說是無足輕重，就算不能和解，大概也是易科罰金了事」，忍不住直呼「修法啊！委員們，你們在幹嘛？」

呂秋遠首先談到「數位性暴力」，「最基本款，就是經過對方同意，拍攝兩人的性愛影片、照片，或者是沒經過對方同意，偷拍兩人的私密紀錄」，當兩人分手後，影片若遭散布，對受害者來說一定是一場夢魘，「被迫讓許多不認識我們的人『認識』，刑法上應該怎麼處罰呢？」

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呂律師表示，若是在雙方知情的狀況下拍攝，影片被散布出去，涉犯散佈猥褻物品罪；若是不知情的狀況，則是涉犯妨害秘密罪與散佈猥褻物品罪，「可惜的是，司法實務上，對於觸犯這兩項罪嫌，非常少有判決入獄服刑的情況」，甚至大概就是易科罰金。

▲奎丁加入合成色情片的群組。（圖／翻攝自YouTube／奎丁Zamy）名單馬賽克版本

▲得知合成色情片群組幕後主謀是小玉，奎丁頗為震驚。（圖／翻攝自YouTube／奎丁Zamy）

就呂秋遠看過的案例，「至於民事賠償，司法實務上，很少超過50萬元」；他甚至看過被告沒財產、卻說願意賠一點錢，法院則是勸受害人和解，給對方緩刑，免得什麼都拿不到。

「那麼，小玉呢？」呂秋遠接著說，他很訝異小玉這樣的行為已經持續一年多，會員累積了至少8千人，小玉還因此得利上千萬，「曾經看過這些影片的人，也就是你們這八千人，你們不會覺得，把藝人、政治人物或網紅的臉，移植到影片上，藉以滿足自己的性幻想，是一件很難令人原諒的事情嗎？」

他震驚直呼，「你們這八千人，到底在想什麼？如果是自己的姊妹、母親、女兒的臉譜，被放到這些影片上，自己會作何感想？還能看得這麼理所當然、理直氣壯？」而檢方現在只能依法起訴小玉一群人「散佈猥褻物品罪」與「妨害名譽罪」，這對小玉來說根本無足輕重，就算和解不成，頂多易科罰金。

▲▼網紅小玉涉賣變臉不雅片。（圖／記者黃彥傑攝）

▲呂秋遠認為，小玉頂多被判易科罰金，並不會有太大刑責。（圖／記者黃彥傑攝）

這也讓呂秋遠忍不住呼籲立法院「修法啊！委員們，你們在幹嘛？」認為這樣的情況應該不能只論「妨害秘密罪、散佈猥褻物品罪或妨害名譽罪」，應該制定新的刑法法條，甚至是全新的網路性暴力防制條例。

最後他強調，若網路性暴力、性霸凌，可以被輕輕放下，搭配這個社會許多人對於女性的偏見，像是「就是因為她平常的行為不檢點，才讓人家有機會」，那麼台灣距離性別平等的目標，就還有很長一段路要走，「畢竟，今天我們不發聲，明天事情就會在我們身上發生。」

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