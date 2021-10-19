史上最強MacBook Pro有瀏海了！　蘋果發表會4大重點一次看

▲全新MacBook Pro登場，被譽為史上最強大。（圖／取自蘋果發表會）

記者張靖榕／綜合報導

美國蘋果公司（Apple Inc.）今（19日）凌晨發表第二場秋季發表會，聚焦在全新強大的MacBook Pro上，還有Apple Music、AirPods和HomePod mini。除了硬體設備強大升級外，MacBook Pro螢幕還成為首款「有瀏海」的Mac電腦；此外台灣消費者在首波推出就能享有Apple Music的聲控訂閱方案。

史上最強大的MacBook Pro

秋季發表會證實了先前的爆料，新MacBook Pro的螢幕首次採用「瀏海」設計，也就是螢幕上方有凹槽設計，一如iPhone手機，不過此款設計早在手機上時，就引起果粉爭論好看與實用性，預計在筆電上也會有些議論。

▲MacBook Pro的螢幕首次採用「瀏海」設計。（圖／翻攝自蘋果官網）

螢幕上，採用新的mini-LED技術，螢幕延伸，縮窄24%，頂端縮小6成，並擁有歷代最高解析度，並具備最高120Hz的螢幕可變刷新率。

晶片方面，M1 Pro圖形處理技術比M1高2倍，並且具有專業的影片編輯處理性能；M1 Max，記憶體頻寬比M1高6倍，是蘋果有史以來最強大的自製晶片，圖形處理性能比M1高4倍，但反而比PC減少七成功率消耗，提速增加7倍。

▼Touch Bar消失。（圖／翻攝自蘋果官網）

外觀設計方面，最明顯的即是受到不少人詬病的Touch Bar消失了，由鍵盤實體鍵取代觸控面板，機身則採全新鋁合金機身，加強散熱設計，新增MagSafe充電、HDMI接口及SD卡插槽，筆電尺寸將有14吋及16吋兩款可選。顏色有兩款，都是銀色跟太空灰可選。

▲▼上為筆電14吋售價，下為16吋售價。（圖／翻攝自蘋果官網）

AirPods 3 首度支援空間音訊

AirPods 3外型與AirPods Pro短耳機柄相似，但沒有可拆卸耳塞套，不過新款首度支援空間音訊，已趕上AirPods Pro和AirPods Max的設計。此外，電池續航最長可達6小時，使用一小時的電量只需充電5分鐘，充電和容納電量達30小時，並支援MagSafe和無線充電。

不過台灣未在首波開放銷售名單，Apple官網售價為179美元，新台幣售價5990元。

▲AirPods 3也採短耳機柄設計。（圖／翻攝自蘋果官網）

HomePod mini新增顏色變繽紛

先前推出的HomePod mini為太空灰與白色兩色，此次新增3種全新配色，分別為橘色、黃色和藍色，將於11月發售，售價維持99美元，新台幣售價3000元。

▲HomePod mini增加至5色選擇，售價相同。（圖／翻攝自蘋果官網）

Apple Music Voice Plan聲控訂閱方案首波就享有

Apple Music新增更多情境歌單，能透過呼喚Siri進行使用，而全新聲控訂閱方案「Voice Plan」，每月只需付75元新台幣即可，只供一個訂閱者使用，首波在17個國家開放銷售，台灣也在首波內。

▲Apple Music Voice Plan，台灣首波即可享有。（圖／翻攝自蘋果官網）