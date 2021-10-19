　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

史上最強MacBook Pro有瀏海了！　蘋果發表會4大重點一次看

▲全新MacBook Pro。（圖／取自蘋果發表會）

▲全新MacBook Pro登場，被譽為史上最強大。（圖／取自蘋果發表會）

記者張靖榕／綜合報導

美國蘋果公司（Apple Inc.）今（19日）凌晨發表第二場秋季發表會，聚焦在全新強大的MacBook Pro上，還有Apple Music、AirPods和HomePod mini。除了硬體設備強大升級外，MacBook Pro螢幕還成為首款「有瀏海」的Mac電腦；此外台灣消費者在首波推出就能享有Apple Music的聲控訂閱方案。

史上最強大的MacBook Pro

秋季發表會證實了先前的爆料，新MacBook Pro的螢幕首次採用「瀏海」設計，也就是螢幕上方有凹槽設計，一如iPhone手機，不過此款設計早在手機上時，就引起果粉爭論好看與實用性，預計在筆電上也會有些議論。

▲▼Apple第二波秋季發表會登場產品。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲MacBook Pro的螢幕首次採用「瀏海」設計。（圖／翻攝自蘋果官網）

螢幕上，採用新的mini-LED技術，螢幕延伸，縮窄24%，頂端縮小6成，並擁有歷代最高解析度，並具備最高120Hz的螢幕可變刷新率。

晶片方面，M1 Pro圖形處理技術比M1高2倍，並且具有專業的影片編輯處理性能；M1 Max，記憶體頻寬比M1高6倍，是蘋果有史以來最強大的自製晶片，圖形處理性能比M1高4倍，但反而比PC減少七成功率消耗，提速增加7倍。

▼Touch Bar消失。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲▼Apple第二波秋季發表會登場產品。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲▼Apple第二波秋季發表會登場產品。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲▼Apple第二波秋季發表會登場產品。（圖／翻攝自蘋果官網）

外觀設計方面，最明顯的即是受到不少人詬病的Touch Bar消失了，由鍵盤實體鍵取代觸控面板，機身則採全新鋁合金機身，加強散熱設計，新增MagSafe充電、HDMI接口及SD卡插槽，筆電尺寸將有14吋及16吋兩款可選。顏色有兩款，都是銀色跟太空灰可選。

▲▼Apple第二波秋季發表會登場產品。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲▼上為筆電14吋售價，下為16吋售價。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲▼Apple第二波秋季發表會登場產品。（圖／翻攝自蘋果官網）

AirPods 3 首度支援空間音訊

AirPods 3外型與AirPods Pro短耳機柄相似，但沒有可拆卸耳塞套，不過新款首度支援空間音訊，已趕上AirPods Pro和AirPods Max的設計。此外，電池續航最長可達6小時，使用一小時的電量只需充電5分鐘，充電和容納電量達30小時，並支援MagSafe和無線充電。

不過台灣未在首波開放銷售名單，Apple官網售價為179美元，新台幣售價5990元。

▲▼Apple第二波秋季發表會登場產品。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲AirPods 3也採短耳機柄設計。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲▼Apple第二波秋季發表會登場產品。（圖／翻攝自蘋果官網）

HomePod mini新增顏色變繽紛

先前推出的HomePod mini為太空灰與白色兩色，此次新增3種全新配色，分別為橘色、黃色和藍色，將於11月發售，售價維持99美元，新台幣售價3000元。

▲▼Apple第二波秋季發表會登場產品。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲HomePod mini增加至5色選擇，售價相同。（圖／翻攝自蘋果官網）

Apple Music Voice Plan聲控訂閱方案首波就享有

Apple Music新增更多情境歌單，能透過呼喚Siri進行使用，而全新聲控訂閱方案「Voice Plan」，每月只需付75元新台幣即可，只供一個訂閱者使用，首波在17個國家開放銷售，台灣也在首波內。

▲Apple Music Voice Plan，台灣首波即可享有。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲▼Apple第二波秋季發表會登場產品。（圖／翻攝自蘋果官網）

►CP值爆高！290元就能泡美人湯

ET快訊
「零負評YouTuber」鄉民一致點名她！　外國人都說讚
「香草奶」比較大要+1000！　爆乳小隻馬硬壓長腿妹
金宣虎嚇壞廣告商　第4個金主切割了
新AirPods 3降價！　電池續航力更強
撞擊瞬間曝！永和Uber Eats擦撞倒地　秒遭公車輾過
「這組末碼」真天選之人！　國旅券、動滋券2張都抽中
恐和「Delta+」有關！　英國激增4.5萬例破紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

史上最強MacBook Pro有瀏海了！　蘋果發表會4大重點一次看

蘋果iPad新品通過NCC認證　在台開賣時間近了！

《孤味》導演攜手雙金攝影推出最新力作！幕後品牌曝光網讚：真的沒料到

陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB

聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

鏡頭前秒落淚！陳修將遭爆雙面人　同業揭私底下像惡霸怒批：假慈悲

9歲生還女童「自己爬上岸」獲救！　虎豹潭還有2小失聯家屬焦急痛哭

女駕駛一路亮燈直騎下秒突左切 後方警察「超近車距」慘自摔！

正妹大胃王吃播狂吞「突倒地昏迷」！ 35秒驚悚片曝「催吐滿口牙爛光」

黃金獵犬成全台首隻妥瑞症輔助犬 工作「淡定瞥眼」能救病發患者！

史上最強MacBook Pro有瀏海了！　蘋果發表會4大重點一次看

蘋果iPad新品通過NCC認證　在台開賣時間近了！

《孤味》導演攜手雙金攝影推出最新力作！幕後品牌曝光網讚：真的沒料到

新冠康復者「整合門診」有譜！　雙北部立醫院有望先試辦

KID、峮峮週年慶狂買 搶《RUN新聞》一萬元購物金

大咖作家客串三立「天之嬌女」劇中「神褲」狂賣5000條

第12輪莫德納預約2點開搶！疫苗孤兒手刀預備

55歲以上、二度就業專屬　北市人才服務幫銀髮族找工作

一整籠秒嗑光！高雄市場高CP手工蒸餃　蝦仁肥美大尾飄陣陣韭菜香

貼傳單「惡鄰居吸毒犯」挨告　楊實秋兒批檢察官「有很大失職」

終於等到了！三萬五千收容人有意願　近期將開打疫苗

中國無需動武就能統一台灣？　蘇貞昌不同意：經濟戰爭也是戰爭

Intel執行長頻頻放話贏回蘋果　陸行之：整天吹牛別妄想蘋果會回頭

書局狼「假跌倒真襲胸」 女店員控：他緊抓我胸部

3C家電熱門新聞

蘋果發表會4大重點！　MacBook Pro有瀏海了

蘋果iPad新品通過NCC認證　在台開賣時間近了

年度最優惠　Sony BRAVIA人氣機種限時方案

好市多AirPods Pro悄降價　果粉點進全傻眼

《孤味》導演最新力作！挑戰用一支手機拍出絕美畫面

全都是假的！　台灣女網紅慘遭「盜臉」登上全球色情網站　

AirPods電量究竟怎麼看？　這 4 種方法及充電盒燈號一次解惑

想換家電10／21前衝一波！五倍券變十五倍攻略大公開

iPhone爆兩款App「偷讀照片」！神人5步驟防監控

Beats Studio Buds 開箱動手玩

LINE「隱藏版功能」曝光　一秒阻隔惱人來電

iPhone 13懶人包貴上天！指紋解鎖回歸

iPhone「電池健康度」下降！達人揭3壞習慣最傷

在家防疫最安心！靜音大師HS系列

更多熱門

相關新聞

AirPods 3、最新MacBook Pro齊發　蘋果發表會3亮點一次看！

AirPods 3、最新MacBook Pro齊發　蘋果發表會3亮點一次看！

蘋果今（19）日凌晨1點舉辦第二場線上發表會，如同外界預料，發表全新Macbook Pro系列筆電，台灣官網售價5萬9900元起跳。另外，各界期待的AirPods 3也問世，台灣官網售價5990元起跳。不過，台灣並未發布上市時間。發表會上，蘋果也發表了兩款自家研發的史上最強晶片，也就是M1 Max 與 M1 Pro。

新MacBook Pro來了！售價近6萬起跳　頂規搭蘋果史上最強M1 Max晶片

新MacBook Pro來了！售價近6萬起跳　頂規搭蘋果史上最強M1 Max晶片

AirPods 3問世！續航30小時、售價5990元起

AirPods 3問世！續航30小時、售價5990元起

蘋果iPad新品通過NCC認證　在台開賣時間近了

蘋果iPad新品通過NCC認證　在台開賣時間近了

AirPods 3、MacBook Pro來了！

AirPods 3、MacBook Pro來了！

關鍵字：

蘋果MacBook ProMacBook Pro

讀者迴響

熱門新聞

高中妹「2天換一個性伴侶」染病了！醫聽成長史超心疼

快訊／「國旅券中獎號碼」出爐！

小玉會員：說真的我們這群還算紳士

小玉道德淪喪！YouTuber網紅圈震怒

金宣虎「6800字毀滅網爆文」懶人包

小玉會被抓「因動到不該動的人」　鄉民看影片懂了

小玉弟弟「沒有要切割」發聲道歉：我真的很累了

快訊／金宣虎公司首發聲！沉默2天「還在釐清事實」

今10點預約AZ！這類人別錯過　莫德納孤兒下午2點開搶

名單曝光！小玉換臉謎片「受害者有100+」

陳阿姨：不想努力的可以送上樓　他上樓後被羨慕爆

真實世界保護力出爐　醫揭「最強混打疫苗組合」

蕾菈成換臉AV女主　飆罵小玉「噁男」：付錢都幫兇！

狂賣換臉謎片賺千萬　小玉上銬畫面曝　

GINO偷曝天后「私下29秒畫面」：想讓大家知道

更多

最夯影音

更多
陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB

陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB
聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面