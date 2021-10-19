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女友要求「婚前健檢」行房1問題不敢結！　他苦惱：可是醫生說OK

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲女友坦言，原PO越來越快 。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者施怡妏／綜合報導

現代人找對象時，普遍都會有些條件限制，好用來篩選優質的另一半，不過，這名男網友的女友卻建議他去做健檢，避免未來在生育上有問題，不過女友聽到檢查結果一切正常，一點開心的感覺都沒有，並反問他「沒有早洩問題嗎？」表示原PO最近越來越快，擔心會影響婚後關係，讓原PO自信心大受打擊。

原PO在Dcard上發文，兩個月前和女友求婚成功，正當他打算把婚事告知父母時，女友要他去做婚前健檢，避免有生育的問題，他也確實做了檢查，報告顯示一切都很正常，但女友卻說「你去檢查沒有早洩問題嗎？」

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女友認為他最近越來越快，擔心房事問題會影響夫妻關係。原PO表示，「她是很愛我，但是這種問題結婚前不攤開來說，以後她後悔對大家都不好」，他也詢問過醫生，醫生認為三分鐘不算早洩，也跟女友解釋過，不過女友還是希望他可以解決這個問題，「這真的很打擊我的自信，錢的事情到小事，身體的問題真的讓我苦惱」。

下體,私密處,生殖器。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO向女友解釋，可是醫生說3分鐘不算早洩。（圖／記者李佳蓉攝）

對此，網友們回應，「婚前說清楚我覺得蠻好的呀，至少不是婚後繼續嫌棄，然後再吵著離婚」、「有早洩就快去解決吧，不要耽誤女友的幸福」、「女生提出的很合理，你的性伴侶不能滿足，遲早會有婚姻問題，婚前明說沒什麼不對」、「她一定是很愛你才跟你說，不然直接分手就好了」。

也有網友指出，不是有沒有達到標準的問題，是女友不滿意，「跟她凹你在臨床上不符合早洩定義沒有意義，因為她就是沒爽到」、「正視這個問題吧，不要說什麼超過3分鐘就到標準，月薪有24000也算基本標準，但這真的能令人滿意嗎」、「你覺得沒有符合標準，但對方覺得困擾，這就是問題」。

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