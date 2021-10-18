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快訊／小玉換臉A片受害者一堆！蔡英文怒要修法：有一天可能傷害到你我

快訊／小玉換臉A片受害者一堆！蔡英文怒要修法：有一天可能傷害到你我

記者鄒鎮宇／綜合報導

百萬YouTuber小玉（朱玉宸）18日被爆出利用AI換臉技術，將各界的男女名人換成AV成人影片的主角，賺取暴利。對此，總統蔡英文18日晚間鄭重譴責，強調換臉色情犯罪等多種類型的網路性別暴力，我們會重新盤點法規，研擬推動修法工作，「這些假訊息和影片有一天都可能傷害到你我」。

▲刑事局17日行動到新北市樹林逮捕網紅「小玉」朱玉宸。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局17日行動到新北市樹林逮捕網紅「小玉」朱玉宸。（圖／記者張君豪翻攝）

蔡英文全文如下：

今天網路上最大關鍵字叫做Deepfake，我也想請大家一起來關注這件事情。

有人涉嫌利用科技軟體，製作換臉不雅影片在網路上牟利，造成許多人受害，使用的就是這種科技。

科技的運用，是為了創造人類更好的生活，而非用來傷害他人。這些受害者，可能是你我關心的對象，也可能是你我的親友，我們不能坐視這樣的事情發生。

此外，台灣也一直面臨假影片、假訊息的威脅，這些都是利用科技造假、威脅民主制度的挑戰。尤其疫情期間，我們看到大量假訊息的流傳，試圖擾亂人心、影響防疫工作。

這些假訊息和影片有一天都可能傷害到你我

從幾年前開始，政府就積極展開作為，強化科技犯罪防制工作。除了各單位在社群網路上，對於假訊息進行即時澄清，調查局也成立資安工作站，進一步提升政府打擊各類網路犯罪的能力。

針對換臉色情犯罪等多種類型的網路性別暴力，我們會重新盤點法規，研擬推動修法工作。同時，我也想呼籲網路平台業者，應該多關心這類新型科技犯罪行為，我們都有責任阻止錯假影像傷害無辜的人。

台灣的民主自由面臨許多挑戰，需要所有人來捍衛，請大家一起關注分享，一起遏止科技犯罪。

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