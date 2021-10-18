賴清德力挺陳柏惟　「催折年輕人！這樣欺凌令人無法沈默」

▲副總統賴清德發文力挺台灣基進黨立委陳柏惟。（圖／賴清德臉書）



記者陶本和／台北報導

面對台灣基進黨立委「3Q」陳柏惟罷免案，副總統賴清德18日表態支持陳柏惟，認為年輕人面對一個大黨、地方大派系，用可疑的數據來指責他怠懈職務，以過往坎坷來攻訐他人格破產，傾全力欺壓一個小黨的民代，挾持著鋪天蓋地各方勢力來摧折一個年輕人的奮鬥，「這樣的欺凌令人無法沈默」。

賴清德表示，沒有「好命囝仔」的身世，陳柏惟的成長經歷跌跌撞撞，有勇敢也有莽撞，有承擔也有受挫，不因困難而放棄，走過曲折起伏的路，努力在職場上擁有一席之地，這不只是陳柏惟一個人的故事，而是許多台灣人都會面對的歷程。

賴清德說，陳柏惟沒有完美的成長經驗與資歷，卻有著年輕人的勇敢無畏，兩年前他手無資源，在最艱困的選區贏得勝選，兩年來他在地方上用心服務，在國會殿堂專業問政，用認真回報鄉親們一票票的支持。

賴清德表示，如今這樣的年輕人，同時面對來自一個大黨、前後兩任黨主席和一個地方大派系的反撲，用可疑的數據來指責他怠懈職務，以過往的坎坷來攻訐他人格破產，這樣傾全力欺壓一個小黨的民代，挾持著鋪天蓋地各方勢力來摧折一個年輕人的奮鬥，「這樣的欺凌令人無法沈默」。

賴清德認為，仇恨動員與挾怨報復只會帶來撕裂與黑暗，這不是我們樂見的民主；以大欺小、羞辱詆毀，不是台灣人對待年輕世代的態度。

賴清德說，兩年前陳柏惟的當選感動了許多人，他證明了不論出身，只要努力、不放棄，年輕人就有機會出頭天，「今天，柏惟遇到來勢洶洶的逆境亂流，我們要一起挺他面對難關、一起陪他走過低谷」。