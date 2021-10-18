綠營救陳柏惟犧牲黃國書？　國民黨：轉型正義之名行鬥爭之實

▲對於民進黨犧牲黃國書是為了救陳柏惟的傳聞，陳柏惟駁斥「邏輯不通」。（圖／記者游瓊華攝）



記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委黃國書遭媒體爆料，學生時代在戒嚴時期曾當過情治單位的線民，遭新潮流除名，他17日宣布退出民進黨，且不再連任。網路傳言距離台灣基進立委陳柏惟罷免案剩下最後一周，突然爆出此事，是民進黨為了救陳柏維，而犧牲黃國書。對此，國民黨也質疑，民進黨選擇性爆料，把黃國書當政治犧牲品。

國民黨文傳會主委凌濤18日表示，前促轉會副主委張天欽以「東廠」自詡，把促轉會當成打壓在野黨、剷除異己的鬥爭工具，黃國書委員一案就是民進黨內利用轉型正義工程遂行權力鬥爭的產物，再三證實轉型正義不過是民進黨政治操作的口號與工具罷了。

凌濤指出，黃國書在月前就慘遭新潮流除名，為何直至今日才爆出消息？是否有人想利用此事轉移焦點？如果民進黨連這種事情都刻意養案，於重大選罷事件來臨前選擇性爆料，在罷免陳柏惟投票的最後一週，把黃國書當作政治犧牲品，全民都看破民進黨手腳。

凌濤提到，民進黨長期操作歷史檔案及史料內容，扭曲、竄改中華民國歷史，謀取政治利益，早已是惡跡斑斑，如今連自己黨內同志都敢以轉型正義之名行鬥爭之實，實在令人不敢恭維，更讓社會大眾無法打從心底相信民進黨刻意操作的轉型正義，能為台灣社會帶來和解與安寧。

對於黃國書曾當國民黨線民一事，陳柏惟18日回應，對事情不完全了解，「如果有人拿美工刀劃傷別人，我們要檢討拿美工刀的人，不是美工刀本身！」

陳柏惟指出，黃國書不管在民主化的資歷、對台灣政壇的貢獻都遠超過他，網路的傳聞離事實太遙遠、離民眾太遙遠，根本邏輯不通。