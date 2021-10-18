名單曝光！小玉換臉謎片「受害者有100+」　驚見S級藝人超多大咖

網搜小組／鄺郁庭報導

網紅「奎丁」去年曾控訴，自己遭Telegram群組「台灣網紅挖面」換臉成A片女主角，警方接獲檢舉後追查，發現幕後主謀竟是百萬YouTuber「小玉」，18日上午將人逮捕。就有網友根據去年奎丁的影片，整理出名單，從政治人物到藝人都有受害者，「請這些網紅告死小玉ㄅ，讓他就算沒坐牢也要賠錢賠到死！」

▲奎丁先前就曾公布受害者名單。（圖／翻攝自YouTube／奎丁Zamy）

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奎丁去年曾發布影片「消費網紅藝人外流影片! 一系列名單大公開？」就有網友在PTT的Gossiping板上回文，「提告小玉的名單都準備好了」，說他根據奎丁去年影片，以及推特預覽影片，整理出詳細的肖像權受侵害的受害者名單。

其中YouTuber、藝人佔最大宗，另外還有政治人物、實況主、非本國籍藝人、網紅、主播，甚至連館長都曾被小玉合成。網友整理完整名單如下：

政治人物：

立委高嘉瑜

議員黃捷

市府副發言人黃瀞瑩

YouTuber：

笑笑（小玉搭檔）

滴妹

咪妃

球球

千千

本本

許瑜

奎丁

阿樂

蕾菈

關關

可凡

阿民

晨晨

品子

米砂

魚乾

媛媛

泥泥汝

艾瑞絲

陸子玄

金魚腦

閃亮亮

安啾咪

Skimmy

一隻阿圓

愛莉莎莎

白癡公主

理科太太

美麗妄娜

這群人木星

這群人茵聲

眾量級家寧

妙見神小茉（老高老婆）

電獺少女宇恩

盛夏微涼Ryo

那個女生KIKI

實況主：

小墨

小熊

小葵

大魚

老王

Mita

葉子

阿寧

月希

蛋捲

瑀熙

阿寧

蝴蝶兒

妮妮子

貝莉莓

喬喬兒

凱琪K7

桃園娜美

開水小姐

學長Abby

LNGLeggy

LNG李迅

LNG老王

Rami瑞咪

Sandykaka

藝人：

峮峮

粿粿

泱泱

溫妮

李優

梓梓

Albee

馬嘉伶

黑嘉嘉

蔡瑞雪

許藍方

鄭家純

張景嵐

解婕翎

鄧福如

柯佳嬿

黃喬歆

郭書瑤

蔡依林

周曉涵

梁凱莉

吳怡霈

曾之喬

陳意涵

夏語心

徐瑋吟

邵雨薇

苗可麗

唐綺陽

瑞瑪席丹

虎牙陳伊

愷樂（蝴蝶姐姐）

網紅：

青青

龍龍

林襄

祈錦鈅

主播：

張齡予

非本國籍藝人：

伊織萌

吳卓源

陳芳語

馮提莫

李元玲

鄧紫棋

林明禎

柏木由紀

新垣結衣

橋本環奈

阿部瑪莉亞



男YouTuber：

館長

未知：

Rita（應為網紅）