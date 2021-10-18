名單曝光！小玉換臉謎片「受害者有100+」　驚見S級藝人超多大咖

網搜小組／鄺郁庭報導
網紅「奎丁」去年曾控訴，自己遭Telegram群組「台灣網紅挖面」換臉成A片女主角，警方接獲檢舉後追查，發現幕後主謀竟是百萬YouTuber「小玉」，18日上午將人逮捕。就有網友根據去年奎丁的影片，整理出名單，從政治人物到藝人都有受害者，「請這些網紅告死小玉ㄅ，讓他就算沒坐牢也要賠錢賠到死！」
▲奎丁先前就曾公布受害者名單。（圖／翻攝自YouTube／奎丁Zamy）
奎丁去年曾發布影片「消費網紅藝人外流影片! 一系列名單大公開？」就有網友在PTT的Gossiping板上回文，「提告小玉的名單都準備好了」，說他根據奎丁去年影片，以及推特預覽影片，整理出詳細的肖像權受侵害的受害者名單。
其中YouTuber、藝人佔最大宗，另外還有政治人物、實況主、非本國籍藝人、網紅、主播，甚至連館長都曾被小玉合成。網友整理完整名單如下：
政治人物：
立委高嘉瑜
議員黃捷
市府副發言人黃瀞瑩
YouTuber：
笑笑（小玉搭檔）
滴妹
咪妃
球球
千千
本本
許瑜
奎丁
阿樂
蕾菈
關關
可凡
阿民
晨晨
品子
米砂
魚乾
媛媛
泥泥汝
艾瑞絲
陸子玄
金魚腦
閃亮亮
安啾咪
Skimmy
一隻阿圓
愛莉莎莎
白癡公主
理科太太
美麗妄娜
這群人木星
這群人茵聲
眾量級家寧
妙見神小茉（老高老婆）
電獺少女宇恩
盛夏微涼Ryo
那個女生KIKI
實況主：
小墨
小熊
小葵
大魚
老王
Mita
葉子
阿寧
月希
蛋捲
瑀熙
阿寧
蝴蝶兒
妮妮子
貝莉莓
喬喬兒
凱琪K7
桃園娜美
開水小姐
學長Abby
LNGLeggy
LNG李迅
LNG老王
Rami瑞咪
Sandykaka
藝人：
峮峮
粿粿
泱泱
溫妮
李優
梓梓
Albee
馬嘉伶
黑嘉嘉
蔡瑞雪
許藍方
鄭家純
張景嵐
解婕翎
鄧福如
柯佳嬿
黃喬歆
郭書瑤
蔡依林
周曉涵
梁凱莉
吳怡霈
曾之喬
陳意涵
夏語心
徐瑋吟
邵雨薇
苗可麗
唐綺陽
瑞瑪席丹
虎牙陳伊
愷樂（蝴蝶姐姐）
網紅：
青青
龍龍
林襄
祈錦鈅
主播：
張齡予
非本國籍藝人：
伊織萌
吳卓源
陳芳語
馮提莫
李元玲
鄧紫棋
林明禎
柏木由紀
新垣結衣
橋本環奈
阿部瑪莉亞
男YouTuber：
館長
未知：
Rita（應為網紅）
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