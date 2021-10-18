陸第三季GDP增長4.9%　官方強調：經濟恢復仍不穩固、不均衡

▲大陸經濟恢復持續，但外在不確定性因素仍多。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸官方18日公布2021年前三季國民經濟運行情況，前三季國內生產總值為82兆3131億元，同比增長9.8%；第三季同比增長4.9%。大陸國家統計局表示，前三季經濟總體保持恢復態勢，結構調整穩步推進，但也要看到，當前國際環境不確定性因素增多，經濟恢復仍不穩固、不均衡。

根據大陸官方的數據，大陸前三季國內生產總值82兆3131億元，按可比價格計算，同比增長9.8%，兩年平均增長5.2%，比上半年兩年平均增速回落0.1個百分點。

分季度看，第一季同比增長18.3%，兩年平均增長5.0%；第二季同比增長7.9%，兩年平均增長5.5%；第三季同比增長4.9%，兩年平均增長4.9%。

分產業看，前三季第一產業增加值51430億元，同比增長7.4%，兩年平均增長4.8%；第二產業增加值320940億元，同比增長10.6%，兩年平均增長5.7%；第三產業增加值450761億元，同比增長9.5%，兩年平均增長4.9%。從環比看，第三季國內生產總值增長0.2%。

大陸國家統計局表示，前三季經濟總體保持恢復態勢，結構調整穩步推進，推動高質量發展取得新進展，但也要看到，當前國際環境不確定性因素增多，經濟恢復仍不穩固、不均衡。

大陸國家統計局強調，下一步，要堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，抓好常態化疫情防控，強化宏觀政策跨週期調節，著力促進經濟持續健康發展，著力深化改革開放創新，不斷激發市場活力、增強發展動力、釋放內需潛力，努力保持經濟運行在合理區間，確保完成全年經濟社會發展主要目標任務。