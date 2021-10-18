國道闖土坡切西瓜下交流道！瑪利歐神駕駛身分曝　年紀讓人驚呆

記者黃宥寧／台北報導

扯！吳姓自小客車駕駛，行經國道一號汐止南向交流道附近時，竟從高達數公尺土坡建構的中央分隔島左側道路，向右駛落、橫越高低差極大的分隔島直接右轉下汐萬路匝道，後方李姓駕駛全程目睹，並將行車紀錄器影片交給警方，士林地檢署偵結依公共危險罪起訴聲請簡易處刑，建請法院量處有期徒刑6月，以示懲戒。

今年8月7日上午9時14分許，吳姓駕駛人（71歲）行經國道一號汐止南向交流道附近時，先從高達數公尺土坡建構的中央分隔島左側道路，向右駛落、橫越該高低差極大的分隔島到汐止北向10.7公里交流道，一個MOVE自然的向右駛入汐萬路交流道，全程遭後方來車李姓駕駛人目睹，緊急閃避，將行車器錄器提供給警方偵辦。

▼吳姓駕駛危險行為全程遭後方駕駛行車紀錄器錄下。（圖／翻攝Andy老爹臉書）

吳男行徑宛如在現實生活上演遊戲「俠盜快車手」中才有的危險行為，他到案時坦承不諱，檢方認為他的行為涉犯刑法第185條第1項以損壞或雍塞公眾往來陸路以外他法，致往來陸路危險罪嫌，將他起訴，同時審酌他的行為對他人生命、身體的危害不輕，建請法院量處有期徒刑6月，以示懲戒。

當時影片PO上網，網友看到三寶爬邊坡搶下匝道的危險駕駛行徑紛紛痛罵「是要去趕投胎嗎？」、「這種違規根本無視其他駕駛的生命安全！」更有網友諷刺「瑪利歐賽車玩太多了，熟悉捷徑」、「我玩GTA也這樣下交流道」。