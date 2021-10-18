嘉義高二女燒炭亡　同車命危男師校內、補習班都教過她

▲嘉義東石漁人碼頭停車場，一對師生在車上燒炭，其中16歲高中女不治。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

中央社記者黃國芳嘉義市18日電

嘉義縣東石漁人碼頭停車場昨天發現34歲男教師、16歲高二女學生昏迷在車內，送醫急救，女不治、男命危，案情釐清中；校方表示，協助家屬處理後事，對班上同學心理輔導。

女學生就讀某中學的學務主任今天接受中央社記者訪問表示，這名男教師在學校兼課多年，非正式聘任教師，也在一家補習班任教，在校內及補習班都曾經教過這名高二女學生，至於2人關係，則不便說明，須由檢警調查釐清。

某中學學務主任指出，學校發生這種事，師生情緒都很低落、悲傷，大家都不樂見發生這種事情，目前除了協助女學生家屬處理後事外，校方今天對全校學生進行安心演說，並對女學生班上同學心理輔導。

嘉義縣消防局昨天下午獲報指東石漁人碼頭大巴士停車場附近有2人不明原因倒臥車內，救護車趕抵，34歲男子及16歲少女已被拖出車外，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，正由海巡人員CPR急救，隨即送醫急救後，女子仍宣告不治、男子恢復生命跡象，但狀況不穩定，目前在加護病房觀察。

警方調查，女學生家屬16日深夜報案，指女學生當天上午到嘉義市一家咖啡館寫功課，直到晚上都沒有回家，又聯繫不上人，警方透過手機定位，發現在東石鄉，通報嘉義縣警方協尋，於昨天下午在東石漁人碼頭停車場發現女學生與1名男子倒臥在休旅車內。

警方進一步調查發現，休旅車曾停在東石鄉一家超市，由車內男子下車購買東西，初步排除外力介入，檢警今天將進行相驗，釐清女學生死因及案情。