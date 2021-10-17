埔榮為精神病友辦理生命教育體驗課　有請可愛「小龜」當導師

▲埔榮職能治療師與可愛的小象龜帶領精神科病房病友進行生命教育體驗（下同）。（圖／台中榮總埔里分院提供）

記者高堂堯／南投報導

為了讓精神病友重新反思生命的意義，台中榮總埔里分院精神科病房日前辦理生命教育體驗課程，由職能治療師帶領病友們認識一隻小蘇卡達象龜「小龜」，透過照養和互動理解生命的多樣化、也互相包容尊重，埔榮也呼籲社會大眾以如此不一樣的視角看待精神科病友。

埔榮職能治療師當天先向病友們介紹認識蘇卡達象龜，不管是其生理構造或生活習性，都開啟病友們對生物種類多樣性的話題和討論；與「小龜」相見後，病友們就像照顧自己的小孩一樣，一起體驗如何備餐、餵食，並與牠有肌膚上的接觸、互動。

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院方指出，透過這樣的體驗活動可讓病友們學習到如何認識一個新的個體，除了促進感官知覺，也學習與尊重個體的多樣化，了解每個生命都是值得尊重、包容、學習其特性；這就是像精神科病友們在社會上可能遇到的刻板印象和困境，但只要透過實際相處接觸，或許就會對彼此有不一樣的想法，因此應先學習了解，進而知道怎麼去照顧、相處。

院方表示，或許照顧可能對於有些人來說過於沉重，不過至少學習怎麼去尊重與你我不同的個體，反思到社會人際關係一樣，也是如此，希望藉此讓精神科病友重新省思對於生命的看法，也期盼社會用不一樣的角度看待他們。



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