馬路遛巨龜！從10cm到現在跟了21年　網療愈：阿嬤養的果然大

▲阿嬤遛象龜 。（圖／翻拍民眾提供畫面）

記者陳崑福／屏東報導

屏東鎮潮州葉姓阿嬤經常在大街上遛「象龜」小乖，由於牠的體相當壯碩，模樣可愛，目擊民眾拍下影片PO上網，引起網友討論議，有網友說「很療癒」，有網友果然是阿嬤養的龜，「都特大 隻」；阿嬤說，「這隻象龜是阿公養的」，從牠6個月還是10公分開始養，養到現在，已養了21年了，前些日子牠翻倒，拿了量尺量了牠的腹部已76公分，重量則未量，因此不知道有多重。

阿嬤三不五時與「小乖」象龜，在潮州住處散步，由於象龜體型實在太壯碩，動作比較慢，走在前頭的她偶而還要回頭看「小乖」有沒有跟上來。經過路口，或聽到喇叭聲，阿嬤擔心牠的安全，還會停下腳步幫牠轉向，雖然顯得有點吃力，阿嬤和象龜互動的感情，讓民眾看了感到很溫馨。

▲往來路人看到，有人不禁上前摸牠一把，有人要牠合影，還有人趕緊拿起手機拍照或錄影，感覺很療癒。

阿嬤說，太陽好的時候，「小乖」想要散步，就帶牠出來，一走要走1、2個小時，而她很喜歡吃水果，尤其香蕉。

「小乖」喜歡陰涼地方，但看到阿嬤拿水果來，就探頭出來，有時追著水果跑，因為怕熱，還要為牠沖水，呵護牠如同家人。

阿嬤養的蘇卡達象龜又名非洲盾臂龜、盾臂龜及蘇卡達陸龜，其壽命大約是50-150年，甚至可以活得更長。飼養飲食要注意高膳食纖維、低蛋白、低果糖及充足鈣質，而不是過度餵食。

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