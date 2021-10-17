▲《魷魚》參賽者現身北捷！網友暴動。（圖／翻攝自《爆廢公社》、雯雯Qiwen）

記者邱晟軒／綜合報導

上線不到短短一個月，Netlfix《魷魚遊戲》（Squid Game）成為了史上首部觀看用戶數破億作品，寫下Netlfix在影史上令人難以望其項背的紀錄。有網友就在臉書社團PO文分享，在北捷上驚現一名穿著《魷魚遊戲》參賽運動服的爆乳妹，話題引發全網暴動，不僅該位正妹IG被神到，一段巨乳上下抖動的限時動態也讓網友爭相朝聖。

本站今報導「《魷魚》參賽妹搭北捷『胸猛氣場全開』 1.1萬人求IG…神到了」內文指出，有男網友在臉書《爆廢公社二館》發文，「這是要去哪玩遊戲……我也想參加……」還標記「#魷魚遊戲」、「#456」、「#求神」。只見他搭乘北捷，坐在在某節車廂，對面有一位留著長髮的女乘客，對方戴著口罩，翹著腳坐在位子上專心看著手機。

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▲正妹IG被搜出。（圖／翻攝自雯雯Qiwen）

仔細一看，會發現該女子穿搭正是《魷魚》參賽者相似款綠色運動服，胸前還有男主角的編號「456」，且還將外套拉鍊全開，大方秀出低胸白色上衣，飽滿的深溝曲線若隱若現，十分火辣。照片曝光後，也瞬間引發網友暴動嗨喊，「直接宣布成為冠軍，太胸了」、「我報名當你同學了」、「我搭捷運都遇不到」、「還有缺參賽者嗎」、「想報名了」，短短一天就吸引超過1.1萬人按讚及400多則留言。

該正妹的Instagram帳號也隨之被網友神出！這名正妹名叫「雯雯Qiwen」，擁有1.4萬人追蹤，擁有甜美臉蛋與凹凸有致的火辣身材，經常在IG上不吝嗇的分享日常生活，以及各種火辣穿搭照。被捕捉身穿《魷魚》參賽衣搭北捷的同一日，「雯雯Qiwen」也曬出一段10秒巨胸晃動限時動態，讓網友們鼻血狂噴。