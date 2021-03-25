嘉義國中生設計噴水雞肉飯便當圓蓋　導入在地元素結盟做公益

▲民生國中學生設計噴水雞肉飯便當盒封蓋，並導入在地元素。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

吃火雞肉飯也能做公益。嘉義市民生國中與噴水雞肉飯業者簽署合作意向書，提供學生設計的便當盒供包裝販售，每賣出1個便當，就捐10元給學校作為扶助弱勢基金，總共將捐贈10萬元嘉惠學子。民生國中學生發揮巧思，將嘉義市在地特色、地標融入設計概念，以火雞肉飯為元素，創作出獨一無二的火雞肉飯便當盒。

▲噴水雞肉飯管樂節版便當盒封蓋。（圖／嘉義市政府提供）

市長黃敏惠肯定校方校訂課程發展紮實，積極與異業結合，把資源找進校園，讓孩子的視野更開闊。尤其學生把設計美學應用在嘉義在地火雞肉飯的便當盒上，可以看出嘉義市深厚設計力。「越在地、越國際！」黃敏惠表示，這不是口號，學校結合噴水雞肉飯做公益做跨域的整合，孩子設計的都是獨一無二的。她另外感謝噴水火雞肉飯願意捐出十萬元，讓孩子們付出的努力被肯定，同時還能做公益，讓這碗雞肉飯吃起來特別不一樣。

▲民生國中、噴水雞肉飯跨界結盟。（圖／嘉義市政府提供）

｢火雞肉飯與便當盒的設計發表show！｣校方搭設伸展台，讓7、8、9年級得獎的學生帶著作品走秀，發表設計理念。得獎學生8年級的張本鈺以透明水彩和壓克力作畫，設計出以青花瓷為基底的管樂雞，並融合噴水圓環、阿里山小火車、射日塔等意象，推出青花瓷版的便當盒設計，圖像周圍並以15種語言呈現嘉義雞肉飯的名稱，別具巧思。

▲現場實作大盤裝雞肉飯。（圖／嘉義市政府提供）

另外四款也以繽紛的色調詮釋出嘉義市的美食、美景，分別有沉睡熊版、Kano版、管樂雞款、鬼滅水柱款等，款款精選，別緻又充滿嘉義的特色，十分討喜、值得收藏。陳明君校長指出，這五款得獎作品皆經過粉絲團網路票選、及每班代表人制實體投票的考驗，每一個作品都獲得極高的肯定。

噴水雞肉飯老闆娘董孟婷表示，去年看到民生國中學生的設計感到驚艷，進而促成此次的合作。今日與校方簽署合作意向書，每賣出1個便當，將捐10元給學校作為扶助弱勢基金。

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