嘉邑行善團長年助鋪橋造路　理事長交接　嘉義縣市長致謝

▲▼ 嘉義市嘉邑行善團第8屆理事長交接暨理監事就任典禮 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市嘉邑行善團舉行第8屆理事長交接暨理監事就任典禮，嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁與多位貴賓出席觀禮，感謝行善團長久以來在社會公益上的付出，行善團熱心公益遍及台灣與海外，許多老志工的暖心故事，更是平凡中的不平凡，是行善積德、社會共好的典範。

黃敏惠感謝行善團的付出與奉獻，從民國54年開始到現在行善團行善50多年，這樣的精神令人感動。回顧過往，在困苦的五十年代、一群默默行善的人士集合在一起，利用夜間、假日修補道路坑洞；在那個大家都艱苦、都不富裕的社會時空，口袋也許沒有錢、但每個人心是熱的，每個人出一點力，造橋、鋪路、補道路的破洞，讓整個社會的他人能夠更好。這份行善的心，就是從愛出發、社會共好，而行善團的行善精神就是嘉義人、嘉義事、嘉義精神的代表。

▲嘉義市嘉邑行善團第8屆理事長交接暨理監事就任典禮 。（圖／記者翁伊森翻攝）

典禮中辦理由第7屆理事長蔡萬華交接印信給第8屆理事長徐文志，同時也頒贈獎狀感謝第7屆理監事、熱心志工，以及頒贈證書給第8屆理監事。

市府社會處表示，期待嘉邑行善團繼續關注社會公益，與市府一起建構社會安全網，以實際的行動號召更多民眾行善積德、社會共好。

▲ 內政部長徐國勇監交嘉義市嘉邑行善團第8屆理事長印信交接。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁說，嘉邑行善團對嘉義幫助非常大，嘉義行善團成立在民國54年，當年因為中埔鄉一對兄妹求學路途中需要過河，卻不幸被大水沖走，造成兩兄妹死亡，在媒體報導後，此不幸悲劇憾動嘉義鄉親，便集結在地力量盼有能力能造橋，不讓相同悲劇再次發生。翁章梁指出，嘉邑行善團成立至今已55年的時間，行善團影響力越來越大，內部財務透明健全，近百萬人各界善心人士捐助善款資助行善團，內部更有諸多志工，協助第一線的鋪橋造路工作，服務範圍遍及全台，善心善舉令人感佩。