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社會 社會焦點 保障人權

陳修將昔談罹難女嬰「投胎報恩」！妻2天怪夢產女　今刪光IG合照

記者柯沛辰、陳豐德／綜合報導

「76行者」召集人陳修將15日涉命案被捕，坦承2人發生口角，導致22歲胡姓女友頭撞硬物死亡。不過，他不久前上節目時，才展現出浪子回頭、愛護妻小的形象，還談到夫妻倆求女多年無果，直到2016年台南永康維冠大樓倒塌，他幫助許多罹難孩童修復遺體，妻子才連2天夢到「有小朋友撞進肚子裡」，最終順利誕下女兒。

陳修將在Podcast節目《我在案發現場》分享修復心路歷程，談到她和妻子洪詩晴同是76行者成員，早年求女無果，後來2016年2月6日台南維冠大樓倒塌，身亡的115名住戶有近1/3是孩童，他號召團隊前往修復遺體。期間許多夥伴見孩童遺體破碎，常常躲到廁所或走廊放聲痛哭，待情緒平復才返回崗位。

遺體修復過程中，陳修將也備感不捨，不禁在心中默念「如果真的世上有緣分，可以投胎或再降臨世間的話，歡迎到我們家來跟我們相伴」，沒想到這個願望竟然成真。

▲▼0206台南大地震造成維冠金龍大樓倒塌。（圖／資料照）

當時住在維冠H棟9樓的康家興、劉怡辰夫婦一家五口遇到規模6.6地震，丈夫用肉身護住正在哺乳的妻子、出生僅10天的女兒僑僑，結果遭倒塌下來的樓板撞擊，與女兒一同身亡。另外，就讀小學六年級、三年級的小兄弟叡叡與恩恩也不幸喪命，獨自留下妻子一個人獨活。

事後，陳修將幫恩恩修復遺體，一度發覺男童很面熟，直到縫合完顏面，他和夥伴才驚覺恩恩昨晚出現在各自的夢裡。幾人回憶，恩恩在夢中不約而同向他們討要「森永牛奶糖」，不禁心想可能是弟弟黃泉路上嘴饞，因此託人買了2盒牛奶糖，入殮分別將糖放在兄弟倆的手上。

▲▼0206高雄美容大地震造成維冠金龍大樓倒塌，76行者修復百具遺體。（圖／陳修將提供）

2個月後，妻子洪女發現自己懷孕，還連續2天作夢，第一天夢到有一團狀似孩子的黑影撞進她的肚子，第二天則夢到叡叡與恩恩手牽著手站在身旁，不知說了一句什麼話，隨後向她揮手道別。起初妻子以為是小兄弟其中一人來投胎，直到後來產檢確定懷上女兒，夫婦倆才恍然大悟「忘記他們有個妹妹了，或許兄弟倆是來跟僑僑道別的！」

巧合的是，劉媽媽歷經喪子之痛後，曾透過觀落陰、問神明、問乩身等方式，確認能不能將3個孩子生回來，但得到的答案都是「只能生回2個」，而僑僑則會在隔年1月時重生，她原本納悶就算早產也來不及，直到陳修將夫婦前來拜會、慰問傷勢，並解釋夢境的來龍去脈，幾人才意外發現洪女的預產期也在1月，這是僑僑來投胎轉世。

▲▼拜拜,祈求,擲杯,擲筊,抽籤（圖／記者周宸亘攝）

孩子出生前，劉媽媽還到靈位前擲筊，接連問「妹妹是不是去投胎了」、「是不是出生在姓陳的人家？」、「父親是不是叫陳修將？」、「母親是不是在叫洪ＯＯ」、「是不是投胎到在彰化這戶人家」、「是否在ＯＯ醫院要出生了」，接連得到聖筊，讓她確信僑僑已經回到世間。後來在夫妻同意下，劉女也成了孩子的乾媽，期盼能持續照料女童長大。

如今陳修將因為「涉嫌殺害女友」躍上媒體版面，讓許多網友看了相當震驚，還有人留言疑問「他不是結婚了嗎」、「我記得他有老婆小孩了唉，怎麼又有女友了」。不過，根據《三立新聞》報導，從妻子洪女的IG可見，她已經將有陳修將的照片刪光，加上陳向警方供稱與胡女是男女朋友，顯示兩人很可能已經離婚。

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