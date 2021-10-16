無業男6度硬上親生女兒！還性虐老婆「奶瓶塞下體」…下場曝光

▲一名鬼父6度找女兒洩慾，還對老婆性虐待，強塞異物進下體。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者閔文昱／綜合報導

馬來西亞近日發生一起令人髮指的社會案件！一名40歲的無業男子多次性侵自己的親生女兒，甚至還在與妻子發生性關係時，把奶瓶等異物塞進對方下體，讓妻子痛到忍無可忍。妻子事後向女兒透露有離家意圖時，得知女兒竟也遭受侵犯，決定向警方報案，這才將男子的獸行揭穿。

根據馬來西亞媒體《大都會日報》報導，一名住在吉打州雙溪大年的男子從去年底開始，就趁著妻子睡覺或是外出時，侵犯自己10多歲的女兒，前後共發生了6次不倫關係。報導指出，女兒平時在校成績優異，但她也不敢向任何人透露爸爸的獸行，因為他脾氣暴躁，擔心會害其他兄弟姐妹受牽連，因此只能繼續忍氣吞聲。

▲男子多次將奶瓶等異物塞入妻子下體，讓妻子痛到忍無可忍。（示意圖／取自免費圖庫negativespace）

除此之外，男子還會對妻子性虐待，經常在性行為時把奶瓶等物品塞進對方下體，令她痛苦不堪，最後妻子忍無可忍向女兒透露想離開家的意圖。女兒聽聞後，也將爸爸侵犯自己的事情像媽媽傾訴，於是2人決定透過親友向警方報案，事件才因此曝光。

警方獲報後，立即出動警力並在13日將男子逮捕，事後男子也坦承犯行，而2名母女則被送醫檢查，並安排接受輔導。目前案件還在調查當中。

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