快訊／城中城46死！燒檀香「豆花阿姨」涉重嫌　法院裁定羈押

▲城中城大火46死41傷，檢警調查黃姓女子（豆花阿姨）涉有重嫌。（圖／記者吳世龍攝）

記者趙蔡州、陳以昇、黃宥寧、吳奕靖／高雄報導

高雄鹽埕城中城14日嚴重火警，造成46人死亡41人受傷的悲劇，檢警調查出一名黃姓女子（豆花阿姨）、郭姓男子涉有重嫌，其中黃女在偵訊時曾3度改口，被列為關鍵嫌疑人。檢方15日晚間向法院提出聲押黃女，高雄地院晚間11時許裁准羈押禁見。

法官表示，黃女接受偵訊時否認犯行，但依相關事證足以認為其犯嫌重大，加上黃女前後供述內容不一，且與他證人所證不符，有勾串證人、逃亡之虞，有羈押原因及必要，裁定黃女羈押並禁止接見通信。

由於事涉46條人命，就怕有家屬到場情緒激動，為保護嫌疑人安全，警方15日上午移送黃女時，就罕見出動6名特勤戒護，晚間裁定羈押後，在檢察官有指示下，也同樣出動6名員警搭警車移送，而不是搭法院的囚車進入看守所。

▼高雄地院15日晚間11時許裁定黃女羈押禁見。（圖／記者黃宥寧攝）

郭男則是稍早被檢方裁定6萬元交保，他的家人15日晚間9時許抵達地檢署保人，他步出大廳後面對媒體詢問相當低調，僅說自己沒有喝酒，沒有與女友吵架。

檢警調查，起火點位在城中城一樓某骨董店後方的套房，住戶郭男與黃女為情侶關係，前一天深夜兩人疑似發生爭吵，郭男隨後騎機車離開，黃女則繼續在現場飲酒，過程中燒檀香驅蚊，黃女14日凌晨離開時，疑似把餘燼隨意亂扔到垃圾桶，進而引發火災，加上現場有數罐卡式瓦斯罐及易燃物，才導致火勢迅速蔓延。

不過，黃女被傳喚之後，對於詳細事發經過三次改口，一開始先是聲稱將檀香餘燼丟在垃圾桶，之後又說有將餘燼帶走處理，最後才又改口聲稱忘記怎麼處理，檢警因此認為她涉有重嫌，詳細案情仍在持續調查中。

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