LIVE／新北連4天＋0、加倍券登記開跑　侯友宜記者會說明

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增4例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。新北市持續＋0，疫情穩定，推出的31萬份加倍券也於今天開始開放登記。市長侯友宜下午3點召開記者會說明最新疫情狀況，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

指揮中心說明，今日新增4例境外移入個案，為1例男性、3例女性，年齡介於10多歲至30多歲，分別自印尼(案16432)、美國(案16433)、菲律賓(案16434)、蒙古(案16435)入境，入境日介於今(2021)年10月1日至10月13日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

另外，新北推出的「加倍券」今天起開放上網登記，預計送出31萬份的「5,000換10,000」、「1,000換2,000」、「500換1,000」，也特別針對新北市學生推出「學生加碼抽」活動，凡就讀新北市國小、國中及高中的在學生，活動期間登錄發票累計滿2,000元，即可額外參加抽獎，將送出200台iPad及150台AirPods。

另外，為鼓勵全國民眾到新北市消費，市府也推出「登錄發票抽汽車」活動，不僅提供3部裕隆集團旗艦車款，更加碼抽價值超過300萬的保時捷電動車，另有80台GOGORO、100台iPhone 13、60台PlayStation 5等多項好禮。

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）