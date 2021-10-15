領英官方發文「關閉中國服務為不實消息」　改版後不提供社群功能

▲領英（LinkedIn）。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

外傳微軟旗下求職社群軟體領英（LinkedIn）要退出中國市場、關閉中國服務，引起外界關注。不過，領英官方今（15）日凌晨在微博發文澄清，指關閉中國服務為不實消息，此外，領英決定對目前的戰略進行調整，將於年內發布一系列全新的產品及服務，「專注於提供『連接職業機會』的價值，未來可期！」

▲領英官微闢謠要退出中國市場的說法。（圖／翻攝領英官方微博）

領英官方微博聲明指出，領英的使命是連接全球職場人士，並幫助他們事半功倍，發揮所長。在這一使命的驅動下，自2014年以來，我們在中國陸續上線了「領英」中文網頁測試版以及移動客戶端應用，通過不斷提供各種創新的產品及服務，幫助中國用戶和企業連接全球經濟機會。

在過去的七年間，我們越來越清晰地看到，領英在「連接職業機會」上所呈現的核心優勢和價值，「找工作」已經成為中國用戶來到領英平台的最主要原因。

為了更好地服務中國用戶，在充分依託全球平台優勢的基礎上，未來我們將更加專注地幫助用戶連接職業機會，協助雇主找到理想的候選人。因此，我們決定對目前的戰略進行調整，於今年內發布一系列全新的產品及服務，將專注於提供「連接職業機會的價值」，不再涵蓋用戶原創內容的發佈與互動功能。

與此同時，我們對於企業客戶的使命與承諾始終不變，將繼續在人才和品牌雙方面助力中國企業的國際化發展，從而連接全球商業機會。這一決定將助力我們更好地實現公司願景，為全球勞動力市場中的每一位創造經濟機會。

《華爾街日報》報導，社群平台領英（LinkedIn）將關閉在大陸的網站，代表在大陸可以免翻牆連線的最後一個美國社群網站也將吹起熄燈號。