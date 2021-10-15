以色列核武秘密　數量可能比中國還多

▲以色列不承認核武。圖為示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者黃靜芸／綜合報導

核武器因為擁有強大的毀滅威力，一直擔任戰爭中的重要角色，現今也有許多國家都以擁有核武，作為自我防衛的一種方式，而為了避免濫用核武，有60多個國家於1968年簽訂《核武禁擴條約》，這個條約僅有美國、蘇聯、英國、法國與中國這5個國家是被核武禁擴條約承認的有核子武器國家。

《洞察軍事》報導寫到，除了這5個國家外，還是有其他國家擁有核武但不承認，以色列就為其中之一。以色列為中東的主權國家，歷史記載他們長期戰鬥，也常製造致命的軍用武器，可想而知他們的軍火庫庫存量。專家認為，他們的核武儲量已多到超越中國，甚至可能有高達40枚的核武器。

▲以色列軍人皆受過嚴謹訓練。圖為示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

20世紀以來，以色列一直有一個製造核武器的設施為內蓋夫核子研究中心。以色列雖承認有此核設施，但是其目的是否如外界所言，就從不承認或否認，實施含糊言核政策。關於這設施的資料仍為高度機密，這也讓以色列核武軍火庫數量產生爭議。

以色列面積雖小，卻一直是個軍事強國，他們的軍隊是中東國防預算最高的軍隊之一，他們的人民從18歲就會被徵召從軍，此外，他們接受的是高品質的訓練。擁有先進高科技的武器系統，訓練出來的軍隊自然而然品質也會跟著提升。

以色列核武的數量仍然是個謎，雖然如此，只要不違反國際條例，不打破和平，也不會有其他的麻煩事。