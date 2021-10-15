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第11輪BNT10點開搶　加開一族群！限時8小時預約、後天施打

記者張乃文／整理報導

第11輪疫苗今天開打！指揮中心統計，截至昨晚總計有180萬人完成預約，主要施打AZ第二劑和BNT第一劑。指揮中心昨晚宣布，第11期再增開10月13日前意願登記BNT疫苗之44歲以上民眾，今天上午10點起限時8小時預約，10/17起接種；而本次加開有限額，可預約11.2萬人，呼籲民眾及早預約。

▲台北車站地下街人員及攤商施打疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲第12輪疫苗預約及施打分成2階段。（圖／記者林敬旻攝）

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至於第12輪則開放全年齡層打第一劑BNT、及7/16前打過第一劑的莫德納民眾，但預約及施打分成2階段，《ETtoday新聞雲》整理各疫苗的接種資訊，記得做好筆記，別錯過輪到你的時間。

AZ

AZ最新一次到貨時間是10/13，共有自購136萬劑，目前總數已達到1213萬劑。第11輪於今天開打，包括7月22日(含)前已接種AZ第一劑之18歲以上民眾；7月30日(含)前已接種AZ第一劑之54歲以上民眾皆可施打。

另外，第12輪AZ則分成兩階段：

第一階段：開放7/30(含)前已接種AZ第一劑38歲以上民眾，於10/19上午10時至10/20中午12時預約；施打時間為10/22至10/27。

第二階段：開放7/30(含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾、7/31至8/6(含)已接種AZ第一劑45歲以上民眾，在10/26上午10時至10/27日中午12時預約；施打時間為10/28至11/3。

不過，上述兩階段皆須符合10/13中午12點前已意願登記民眾。

▲▼1014各廠牌疫苗最新到貨與施打時程。（圖／ETtoday製）

▲▼1014各廠牌疫苗最新到貨與施打時程。（圖／ETtoday製）

▲一圖看疫苗最新到貨量及施打時間。（圖／ETtoday製）

莫德納

莫德納第11輪尚未開放，但第12輪將供給7/16日(含)前，已接種莫德納第一劑18歲以上民眾施打第二劑，且同樣分成兩階段預約、施打。

莫德納第12輪規劃，兩階段皆須符合10/13中午12點前已意願登記民眾：

第一階段：7/16日(含)前已接種莫德納第一劑55歲以上民眾，自10/19日下午2時至10/20日中午12時開放預約；施打時間10/22至10/27。

第二階段：7月16日(含)前已接種莫德納第一劑18歲以上民眾，預約時間為10/25上午10時至10/27中午12時；施打時間10/28至11/3。

莫德納最新一次到貨時間為10/9自購的113萬劑，總到貨量共有625萬劑。

▲學生施打BNT疫苗，於觀察區休息。（圖／記者林敬旻攝）

▲莫德納先供應第二劑施打。（圖／記者林敬旻攝）

BNT

第11輪BNT接種對象開放至44歲以上、22歲至18歲及18歲以上第九類民眾可施打第一劑，已經成功預約者記得依約前往注射。

為有效疫苗資源利用，指揮中心昨晚宣布，第11期將於今上午10時至下午6時增加開放「10月13日前意願登記BNT疫苗之44歲以上民眾」，進行第一劑BNT疫苗預約，人數預估約27萬人，並預定於10月17日至10月21日施打，惟施打期間可預約接種名額約11.2萬人，名額有限，請及早預約。

第12輪BNT則全面開放全年齡層接種第一劑，但同樣分成2階段預約、施打：

第一階段：30歲以上民眾，預約時間為10/18上午10時至10/20中午12時；施打時間10/22至10/27。

第二階段：23歲以上民眾，預約時間為10/25上午10時至10/27中午12時；施打時間10/28至10/31。

上述兩階段皆須符合10/13中午12點前已意願登記民眾。

BNT則是進度超前，10/14有82.7萬劑送抵台灣，目前已到貨592萬劑。

▲▼首批客製化標籤BNT到貨。（圖／指揮中心提供）

▲BNT疫苗將在第12輪開放全年齡層施打第一劑。（資料照／指揮中心提供）

高端

指揮中心宣布，無論第一劑或第二劑高端，只要符合施打資格者，可直接洽詢地方衛生局或部立醫院確認後預約施打，至於未來是否會再繼續放入預約期程，要再視後續疫苗供應而定。

▲▼第十二輪疫苗施打規畫。（圖／指揮中心提供）

▲▼第十二期規劃。（圖／指揮中心提供）

▲第十二輪疫苗施打規畫。（圖／指揮中心提供）

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