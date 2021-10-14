城中城火災46死「恐再攀升」　柯文哲：台灣人今晚心情都非常沈重

▲高雄鹽埕城中城大樓陷入火海。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

高中市鹽埕區「城中城」今（14日）凌晨發生惡火，畫面震驚國人，目前已知46死、87傷，但隨著救援行動持續深入，傷亡人數恐再攀高。對此，台北市長柯文哲晚間在臉書上傳一張點燃的白蠟燭照，並表示，所有台灣人，今晚心情都會非常沈重。「這一刻讓我們一起為所有傷者祈福，願亡者安息，也期待警消醫護搶救回更多寶貴的生命！加油！」

針對此次意外，高雄市長陳其邁晚間6時許率相關局處首長，2次90度鞠躬道歉。他說，守護市民生命財產安全是市長責任，鹽埕區城中城大禍，造成重大人命，感到無比悲痛，更深切自責，要向患者、罹難者、家屬以及所有市民朋友，致上最沉痛的道歉。

同時，陳其邁也做3點報告，第一、責成衛生局、社會局、民政局立刻展開對傷患的醫療照顧工作、住戶後續的生活安置工作，以及不幸罹難者家屬的喪葬協助工作，承擔起照顧受災戶的責任。

第二、市府組成行政調查小組，檢視相關機關日常對於包括城中城大樓在內的老舊建築，在行政管理上，是否有疏漏輕忽的地方？是否在遭遇問題或困難的時候，在行政作為上有不夠積極之處？第三、立即全面檢視現行消防建管的法規制度。