新北刑大小隊長天花板藏槍毒　「關鍵3證人」證詞曝...檢不起訴

▲檢警在刑大待勤室天花板搜到改造手槍跟毒品，陳姓小隊長坦承將無主證物藏天花板 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

日前為了偵辦館長槍擊案扣入的愛彼錶遺失案，檢警搜查新北市刑大待勤室時，在天花板搜到槍彈、毒品等物，偵六隊陳姓小隊長跳出坦承是他所藏，表示是10年前刑大搬遷時，扣下的無主贓證物，擔心稽查受到處分，才藏起來，期間也與3名同事提及，新北地檢署認為小隊長無非法持有槍毒證明，將他不起訴。

新北檢方偵辦時，傳喚陳姓小隊長3名同事，其中一名時任副隊長郭姓同事說，「2016年間回刑大敘舊時，當時陳小隊長有說之前在辦公室搬遷時找到一些無主的證物，那些證物中有槍枝及毒品等，但都已經找不到承辦人，也無法查知是那些案子，不知道要怎麼處理」，而當時副隊長已調職，僅告知「要好好處理」。

另一名陳姓同事表示，「曾與陳小隊長在泡茶時，提到一包不知何人查扣的證物，也不知如何處理；小隊長更不只一次提到此事，當時在鐵櫃裡面發現那些物品時，有詢問那些物品是何人查扣的，但都沒人承認，之後就不了了之。後來因督察室會不定期來隊上調查證物管理情形，擔心被查到，可能會害同事遭到懲處，可能是這原因，所以他就默默自己處理」。

許姓同事也證稱，「有講到證物保管的事情，過程中並提到將證物放在天花板，但當時覺得小隊長只是在講玩笑話，聽聽就好，所以也沒有太在意。當時並沒有具體提到是哪些證物，也沒有講到物品的來源，只有說是贓證物。」

陳姓小隊長藏在天花板的物品有一把改造手槍、子彈18顆、海洛因5包、安非他命2包、K他命8包，包裝的保鮮膜已泛黃，外面還用公文封包裝，印有刑大舊址，檢方認為證物外觀久未拆封、無人觸碰，小隊長自行坦承供出上情，無非法持有槍毒不法意圖，以不起訴處分。

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